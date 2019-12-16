TikTok 2019’u başa sar ödül etkinliğinde yaratıcılığı kutluyor

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites TikTok’un Türkiye sonuçları hakkında bilgi verdi. TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites Türkiye’de bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğenii ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığını belirtti.

Scott Thwaites “Akıllı telefon çağını benimseyen bir dünyada yaşıyoruz. Bu da; kısa dikkat süreleri, içerik oluşturma ve tüketme davranışlarını değiştiriyor. Özellikle de kısa videolar gibi görsel odaklı mecralarda kendilerini ifade etmeyi seçen Y ve Z nesilleri arasında etkisi daha fazla hissediliyor. TikTok özellikle bu nesilller için TikTok, ilginç ve eğlenceli kısa formlu mobil videolar oluşturmak, keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için en uygun platform haline geldi.Türkiye’deki kullanıcılarımızdan gelen destekler sayesinde olağanüstü bir büyümeye ulaştık. Uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalardan biri olduk. TikTok, Türkiye genelinde manşetlerde yer aldı, birçok ünlü TikTok'a kendi isteğiyle katıldı, bizi güldüren ve ağlatan içeriklerin yanı sıra pek çok kategoride viral hale gelen çok çeşitli içerikler gördük. TikTok'u, ilginç ve eğlenceli kısa formdaki videolar için bu kadar sevilen bir destinasyon yapan herkese çok teşekkür ediyoruz.”

TikTok’ta 2019 yılında içerikleri ve kullanıcı sayısıyla en başarılı olan içerik üreticilerine de ödül verildi. En başarılı içerik üreticisi 10.9 milyon takipçi sayısıyla CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir olurken, onu 4.7 milyon takipçiyle Nursema, 3.5 milyon kullanıcıyla Ezgizem izledi.

Bu yıl Türkiye’de dans ve müzik temalı kampanyaların revaçta olduğu görülüyor. En çok ilgi gören 10 kampanya; #kimeçekmişim, #kafamdadelisorular, #kalpdansı, #microwavechallenge, #uçmakkolay, #nonamedance, #gözyanılgısı, #teyzelergelmiş, #minikonser, #burasıtürkiye.

TikTok’ta 2019 yılında çevre, hayvan ve eğitim gibi sosyal konular hakkında farkındalık çalışmalarının yanı sıra ilham veren kampanyalar da düzenlendi. Dünya ‘Bir Fark Yarat Günü’ kapsamında düzenlenen #iyilikkazanacak, çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen #yeşilhafta, Kızılay’la birlikte düzenlenen #eğitimledeğişir, denizlerimizin kirliliğine dikkat çeken #denizlerikoruyalım, Türkiye’nin güzelliklerini sergileyen #GüzelTürkiye ve sokak hayvanlarına dikkat çeken #sokaktamamavar kampanyaları öne çıktı.

2019 sona ererken TikTok, kullanıcılar için geçtiğimiz yıl paylaştıkları anıları hatırlamaları için #15saniyede2019 kampanyasını başlattı.