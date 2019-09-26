Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in çıkış tarihi belli oldu!

Berlin'de düzenlenen IFA fuarında Huawei'nin CEO'su Richard Yu, katlanabilir telefonları Mate X ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarda Mate X'in 2019 Ekim ayında piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

Fakat yeni gelişmelere göre Huawei Mate X'in çıkış tarihinin yine ertelendiğini belirtebiliriz. Huawei'nin Huawei Support isimli müşteri servisinden gelen sızıntılara göre Mate X, ekimde değil, kasım ayında piyasaya sürülecek.

Yeni ortaya çıkan bir çok sızıntı Mate X'in, global bir lansmanla birlikte kasım ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.