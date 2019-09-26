BİST102.8430,22EURO6,210,13USD5,680,14ALTIN275,310,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerAndroidHuawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in çıkış tarihi belli oldu!
    26.09.2019 - 12:23 |

    Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in çıkış tarihi belli oldu!

    Uzun zamandır beklenen katlanabilir telefon Huawei Mate X'in çıkış tarihi belli oldu! Piyasadaki marka katlanabilir telefonlar hakkında çalışmalarını yürütüyor. Bu markalar bildiğiniz gibi Samsung ve Huawei. Galaxy Fold'un piyasaya sürülmesinden sonra şimdi de gözler Huawei Mate X'de. Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X ne zaman çıkacak?

    Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X'in çıkış tarihi belli oldu!

    Berlin'de düzenlenen IFA fuarında Huawei'nin CEO'su Richard Yu, katlanabilir telefonları Mate X ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalarda Mate X'in 2019 Ekim ayında piyasaya sürüleceğini belirtmişti.

    Fakat yeni gelişmelere göre Huawei Mate X'in çıkış tarihinin yine ertelendiğini belirtebiliriz. Huawei'nin Huawei Support isimli müşteri servisinden gelen sızıntılara göre Mate X, ekimde değil, kasım ayında piyasaya sürülecek.

    Yeni ortaya çıkan bir çok sızıntı Mate X'in, global bir lansmanla birlikte kasım ayında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polis evini basınca çatıya çıktı!

    Polis evini basınca çatıya çıktı!

    Yasa boğan ölüm! Emine öğretmenin sınıfı boş kaldı

    Yasa boğan ölüm! Emine öğretmenin sınıfı boş kaldı

    Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

    Son dakika... Kıran-4 operasyonu başladı

    Sokak ortasında dehşet!

    Sokak ortasında dehşet!

    Sıradaki Haber