13.11.2019 - 17:18 |
Apple iPhone 12'nin konuşulacak tasarımı!
iPhone 11 serisinin kamera tasarımı nedeniyle tiye alınan Apple, henüz 2020 model akıllı telefonları hakkında henüz netleişmiş bir bilgi yok. iPhone 12 hakkında ortaya çıkan bir konsept görüntü, gerçekten göze hoş geliyor ve ciddi anlamda inovatif bir tasarıma sahip.
Eylül ayında duyurulan iPhone 11 serisi ile ilgili pek çok söylem çıkarken, telefonu beğenmeyen kişiler farklı şekillerde yorumladılar. Şimdi ise iPhone 12 için ortaya çıkan konsept tasarım, hayata geçerse kendinden fazlasıyla bahsettirecek gibi duruyor.
iPhone konusunda isabetli iddialarıyla tanınan Ben Geskin Twitter üzerinden "bad.not.bad" isimli tasarımcının iPhone Slide Pro isimli tasarımını paylaştı. Bugüne kadar gördüğümü akıllı telefon modellerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olan modelin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
iPhone Slide Pro with 18K Rose Gold 🔥😍— Ben Geskin (@BenGeskin) November 12, 2019
(concept by bat.not.bad) pic.twitter.com/H6JLVmb97j