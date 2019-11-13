Apple iPhone 12'nin konuşulacak tasarımı!

Eylül ayında duyurulan iPhone 11 serisi ile ilgili pek çok söylem çıkarken, telefonu beğenmeyen kişiler farklı şekillerde yorumladılar. Şimdi ise iPhone 12 için ortaya çıkan konsept tasarım, hayata geçerse kendinden fazlasıyla bahsettirecek gibi duruyor.

iPhone konusunda isabetli iddialarıyla tanınan Ben Geskin Twitter üzerinden "bad.not.bad" isimli tasarımcının iPhone Slide Pro isimli tasarımını paylaştı. Bugüne kadar gördüğümü akıllı telefon modellerinden çok daha farklı bir yapıya sahip olan modelin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.