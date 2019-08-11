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    HaberlerAppleBu gözlük iPhone’ların Face ID sistemini kandırıyor
    11.08.2019 - 12:58

    Bu gözlük iPhone’ların Face ID sistemini kandırıyor

    iPhone X sonrası çıkan modellerde Face ID üzerinden güvenli yüz tanıma sisteminin açığı ortaya çıktı.

    Bu gözlük iPhone’ların Face ID sistemini kandırıyor

    Phone X, Xs, Xs Max ve XR’daki Face ID sistemine telefonların çentiğinde yer alan TrueDepth kamera sistemi güç veriyor. Bu sistem bünyesinde “kızılötesi kamera, nokta projektörü, ışık projektörü, ortam ışığı sensörü” gibi donanımlar taşıyor. Bu sayede kişilerin yüzünü üç boyutlu olarak tarayabilen teknoloji, yüz tanıma konusunda en güvenli çözümü oluşturuyor.

    Bu gözlük iPhone’ların Face ID sistemini kandırıyor

    Log'un haberine göre; bu sistemde ayrıca “Face ID için dikkat gereksin” isimli bir özellik de yer alıyor. Bu özellik sayesinde sistem sadece gözlerinizi açık olarak algıladığı zaman kilidi açıyor. Yani siz uyurken kimse yüzünüzü kullanarak telefonunuzun kilidini açamıyor. İşte tam bu konuda ilginç bir çalışma ortaya çıktı.

    Amerika’da düzenlenen Black Hat konferansı kapsamında Face ID’nin bu özelliğini geçen bir gözlük görücüye çıkartıldı. Bu gözlüğün camlarında siyah bant, siyah bandın üstünde de ufak beyaz bantlar bulunuyor. Bu sayede gözün yapısı taklit eden ve bu şekilde Face ID’yi kandıran araştırmacılar, bu gözlüğü uyuyan birisine takarak yüz kilidini açabildiklerini belirtiyor. Bu genel için büyük bir sıkıntı oluşturmuyor ancak yapay zeka temelli sistemin bu gözlüğe kanıyor olması gerçekten oldukça şaşırtıyor. Apple’ın bu haberlerden sonra bu açığı kısa sürede kapatacağı tahmin ediliyor. Bunu kapatmanın zor olmayacağı düşünülüyor. 

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