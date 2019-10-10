iPhone 11 serisinden ilk şikayetler gelmeye başladı

10 Eylül'de tanıtılan Apple'ın çiçeği burnunda yeni akıllı telefon modellerinden sıkıntılı haberler gelmeye başladı. Ortaya çıkanlara göre iPhone 11 serisi her ne kadar sağlam bir görüntü çizse de çizilmelere karşı pek dayanıklı değil.

iPhone 11 serisinin modellerinden satın alıp kullanmaya başlayan kişiler, telefonu herhangi bir şekilde düşürmediklerini belirtip, günlük kullanımda yalnızca ceplerinde taşıdıklarını söylerken, çizilmelere karşı çok hassas olduğunu vurguladılar.

Olayın yalnızca kılcal çiziklerden ibaret olmadığını ve yaşanan sıkıntıyla ilgili; FaceTime yaparken görüntüyü bozduğunu dile getirenler bile bulunuyor.

Cihaz sahipleri, telefonları ceplerinde taşıdıkları sırada herhangi bir şekilde bozuk para ya da anahtara temas ettirmediklerini de belirttiler. Ortaya çıkan çizikler, parmak izi gibi görünse de ekrandan çıkmıyor ve hem telefonun görselini hem de ekrandaki görüntüyü bozuyor.