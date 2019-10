iPhone kameraları uzun zamandır beklenen özelliğe kavuşuyor!

Genel olarak iOS işletim sistemi Android'e göre daha kolay ve hızlı bir kullanım sunuyor. Ufak tefek detaylarda ise Android işletim sistemine sahip telefonlar öne çıkabiliyor. Buna örnek olarak da, iPhone'larda video çekerken çözünürlük ayarlarının kamera uygulaması üzerinden yapılmadığını gösterebiliriz.

Kamera uygulamasındaki bu durum artık ortadan kalkıyor. iOS'un 13.2 Beta 2 sürümü ile birlikte gelen özelliklerden biri de, kamera uygulamasındaki ayarlarla ilgili olacak. Bu sayede video çekerken uygulama üzerinden çözünürlük ve kare ayarlarını değiştirebileceğiz. Bu güne kadar yayınlanan tüm iOS işletim sistemlerinde, telefonun ayarlar bölümüne gidip orada çözünürlük ve kare hızı ayarlarını değiştirmek gerekiyor.

Ben Geskin Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, yeni özelliğin videosunu da paylaştı.

🤯 It happened! Now in iOS 13.2 Beta 2 you can change the video resolution and frame rate right in the camera app just by tapping on the setting! 🤩



Why this incredible "Pro" feature is available on other not so "Pro" iPhones? 😮 pic.twitter.com/SJjSEAD7rn