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    HaberlerAppleiPhone kameraları uzun zamandır beklenen özelliğe kavuşuyor!
    11.10.2019 - 13:48 |

    iPhone kameraları uzun zamandır beklenen özelliğe kavuşuyor!

    iPhone'ların çoğu özellikte, Android işletim sistemine sahip olan telefonlara göre daha kolay kullanım sunduğunu söyleyebiliriz.iOS işletim sisteminin Android'e göre daha kolay yapısı olduğu için bu şekilde bir düşünce hakim. Yeni iOS güncellemesi sayesinde Android'in öne çıktığı bazı noktalar da kapatılacak.

    iPhone kameraları uzun zamandır beklenen özelliğe kavuşuyor!

    Genel olarak iOS işletim sistemi Android'e göre daha kolay ve hızlı bir kullanım sunuyor. Ufak tefek detaylarda ise Android işletim sistemine sahip telefonlar öne çıkabiliyor. Buna örnek olarak da, iPhone'larda video çekerken çözünürlük ayarlarının kamera uygulaması üzerinden yapılmadığını gösterebiliriz.

    Kamera uygulamasındaki bu durum artık ortadan kalkıyor. iOS'un 13.2 Beta 2 sürümü ile birlikte gelen özelliklerden biri de, kamera uygulamasındaki ayarlarla ilgili olacak. Bu sayede video çekerken uygulama üzerinden çözünürlük ve kare ayarlarını değiştirebileceğiz. Bu güne kadar yayınlanan tüm iOS işletim sistemlerinde, telefonun ayarlar bölümüne gidip orada çözünürlük ve kare hızı ayarlarını değiştirmek gerekiyor.

    Ben Geskin Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, yeni özelliğin videosunu da paylaştı.

     

      11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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