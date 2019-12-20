BEETECH 2019 ödülleri açıklandı!

Türkiye’nin inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından bu yıl dördüncü kez dağıtılan BEETECH Teknoloji Ödülleri, 19 Aralık 2019 Perşembe günü Hilton İstanbul Maslak’ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Gecede yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, ‘Kuluçka’, ‘Küçük’, ‘Orta’, ‘Büyük’ ve ‘Özel’ olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilerek, 5 farklı kategoride ödül aldı. Tören kapsamında kuluçka firmalarından BM Sumer, WalkOVR ve IUGO; küçük ölçekli firmalardan Mikro Yazılım, Pixery, Misone, Argenit ve Yapı Merkezi İdis; orta ölçekli firmalardan Analog Devices ve Yapı Kredi Teknoloji; büyük ölçekli firmalardan Ericsson, Argela ve Softtech ödül kazandı. Tören kapsamında özel ödüller de dağıtıldı. Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Gürhan Kök, Ekosisteme Katkı Özel Ödülü’ne Commencis; Girişim Sermayesi Özel Ödülü’ne Collective Spark ve Start-Up Özel Ödülü’ne ise Intenseye layık görüldü.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: “Gelişim için; ölçme, değerlendirme ve karşılaştırma vazgeçilmez unsurlar”

BEETECH Teknoloji Ödülleri ile ilgili konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ ailesi olarak hepimiz için gelişimin şart olduğuna; gelişim içinse ölçme, değerlendirme ve karşılaştırmanın vazgeçilmez unsurlar olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda BEETECH Teknoloji Ödülleri’nin firmalarımıza önemli bir motivasyon sağladığına inanıyoruz. BEETECH Teknoloji Ödülleri ile yürüttükleri projeler ve geliştirdikleri teknoloji ürünleri ile öne çıkan firmalarımızı ödüllendiriyoruz” dedi.

Törende konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp; “Teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlayan İTÜ ARI Teknokent olarak bünyemizde yer alan 300’den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personelimiz ile yılda 600’den fazla proje üretiyoruz. 3 bin tamamlanmış Ar-Ge projemizle kuruluşumuzdan bu yana 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştirdik. Firmalarımızın 2018 cirosu 614 milyar doları, Ar-Ge ihracatı ise 51 milyon doları aşmış durumda” diye konuştu.

İTÜ ARI Teknokent’in 2020 gelecek vizyonu hakkında da konuşan Tunçalp şunları söyledi; “2020 yılı içerisinde İTÜ ARI Teknokent’in ileri teknolojiye yönelik Ar-Ge çalışmalarında, sadece ulusal değil aynı zamanda global bir cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızı, programlarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Yüksek firma ve girişimci

talebini karşılayabilmek için kapasite artırımı yatırımlarımız ve geliştirme çalışmalarımız mevcut. Halen inşaatı devam eden ARI 7 isimli yeni binamızla bir yandan akıllı hareketlilik, otomotiv ve elektrikli araç teknolojilerine öncelik verirken, mevcut firmalarımızın alan büyütme taleplerini karşılamayı hedefliyoruz.”

2 gün boyunca 14 farklı oturumda 70’den fazla sunum yapıldı

BEETECH Teknoloji Ödül töreni öncesinde, 17-18 Aralık 2019 tarihleri arasında İTÜ ARI Teknokent bünyesinde “BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlendi. İTÜ ARI Teknokent’in birbirinden başarılı teknoloji firmaları, iki gün boyunca yapay zeka teknolojilerinden, AR/VR teknolojilerine, oyun teknolojilerinden çevre teknolojilerine kadar 14 farklı oturumda bir araya gelerek 70’den fazla sunum gerçekleştirdi.

BEETECH 2019 Teknoloji Ödülleri Kazananları:

KULUÇKA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: BM Sumer

AR-GE İhracat Birincisi: BM Sumer

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: WALKOVR

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: IUGO

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Mikro Yazılım

AR-GE İhracat Birincisi: Pixery

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Misone

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Argenit

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Yapı Merkezi İdis

ORTA ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Analog Devices

AR-GE İhracat Birincisi: Analog Devices

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Analog Devices

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Yapı Kredi Teknoloji

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Yapı Kredi Teknoloji

BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA KATEGORİSİ

AR-GE Geliri Birincisi: Ericsson

AR-GE İhracat Birincisi: Ericsson

Fikri Sınai Mülkiyet Haklar Birincisi: Argela

Ulusal-Uluslararası Destekler Birincisi: Ericsson

Üniversite-Sanayi İş Birliği Birincisi: Softtech

ÖZEL ÖDÜLLER KATEGORİSİ

Ar-Ge Öncüleri Özel Ödülü: Invent Analytics Kurucusu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Kök

Ekosisteme Katkı Özel Ödülü: Commencis

Girişim Sermayesi Özel Ödülü: Collective Spark

Start-Up Özel Ödülü: Intenseye