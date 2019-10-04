Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu'nu ziyaret ettik - VLOG

Teknoloji ve yaratıcılığın bir araya geldiği Tasarım ve Beceri Atölyesi’nin açılışı TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun ev sahipliğinde, Lenovo Türkiye çalışanları, TEGV çocukları ve gönüllülerinin hazır bulunduğu törende gerçekleşti.

Törende Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu şöyle konuştu: “Lenovo olarak akıllı dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı teknolojinin inovasyon, tasarım ve yaratım süreçlerine dahil edecek imkanlar sunmak ülkemiz için de katma değer yaratabileceğimiz çok kıymetli bir misyondur. Bugün burada bu misyonu gerçekleştirmek için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Teknoloji ve yaratıcılığı buluşturan ve bir anlamda teknoloji sınıfı diyebileceğimiz Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimi’ndeki Tasarım ve Beceri Atölyesi’nde çocuklarımızın heyecanını ve sevincini paylaşmaktan çok mutluyuz.”

Açılış töreninde TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı şunları söyledi: “Bugün, yenilenen TEGV Ergani Öğrenim Birimimizin kapılarının açarkan, Erganili çocuklarımızın hayatında da yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımız burada kodlamadan, matematiğe, İngilizceden bilime, çok çeşitli etkinliklerle buluşacaklar. Ayrıca bugün, dünyadaki en yenilikçi öğrenme ortamlarından biri olan Tasarım Beceri Atölyemiz de Lenovo’nun desteği ile açılıyor. Burada Lenovo’ya da teşekkürlerimiz sunmak istiyorum.”