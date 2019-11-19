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    19.11.2019 - 12:27 |

    HTC Vive Cosmos denedik! - Video

    HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğünü denedik. Yeni sanal gerçeklik gözlüğü ile ilgili tüm detaylar burada. HTC Vive Cosmos teknik özellikleri, Türkiye fiyatı ve diğer merak edilen her şey bu videoda!

    HTC Vive Cosmos denedik! - Video

    HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz. Detayların olduğu video aşağıda. İyi seyirler!

    HTC Vive Cosmos Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri

    Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)

    Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD

    Yenileme hızı: 90 Hz

    Görüş alanı: 110 derece

    Ses: Dahili stereo kulaklık

    Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort 1.2

    Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı

    Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m

    Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır

    Vive Kablosuz Adaptör desteği: Bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir

    Türkiye fiyatı: 6999 TL

      19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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