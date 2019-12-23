Steelseries Arctis 1 Wireless kulaklık inceleme

Son zamanlarda ülkemizde bir hayli popüler olmaya başlayan oyuncu ekipmanları üreten Steelseries, muadili olan markalara göre daha uygun fiyatları ile ön plana çıkmayı başardı. Uygun fiyatının yanı sıra kaliteli ekipmanlar sunmaları da oyuncuları bir hayli memnun eden unsurlardan biri. Lafı çok uzatmadan Steelseries Arctis 1 Wireless oyuncu kulaklığı incelememize geçelim.

Steelseries Arctis 1 Wireless kulaklık incelemesine teknik özelliklerini anlatarak başlamak istiyorum. Kafa üstü olarak hitap ettiğimiz kulaklık modellerinden biri olan Arctis 1 Wireless, oyuncuların ihtiyacını karşılayan tüm özelliklere sahip. PC, Xbox, PS 4, Nintenso Switch ve telefon desteği bulunan kulaklık, tüm platformlarda çalışacak şekilde tasarlandı. Bu da, kulaklığın en önemli özelliklerinden biri. Farklı platformlar için farklı kulaklık almanıza gerek kalmıyor ve bu sayede ekstra para harcamak zorunda kalmıyorsunuz.

Kulaklığın kutu içerisinden çıkanlar; Ürün kılavuzu, kulaklık, USB-C kablosuz verici, USB-A şarj kablosu ve 3.5 mm ses kablosu. Vericiyi kullanacağınız platforma taktığınız anda otomatik olarak bağlantı gerçekleşiyor ve bu sürücü sayesinde sinyal bozulmaları ya da gecikmelerin önüne geçildiğini belirtelim.

20-20.000 Hz desteği sayesinde tüm sesleri rahatlıkla bozulmadan dinleyebiliyorsunuz. 32 Ohm direnç seviyesi; kabul edilebilir ve makul bir seviye. Zaten daha yüksek bir dirence sahip olsaydı cep telefonlarında kullanmak biraz zor olurdu. Zira telefonların direnç seviyesi maksimum 32 ohm seviyesinde oluyor. Daha yüksek direnç seviyelerinde kulaklık istenilen performansı gösteremez. 40 mm boyutundaki sürücüler sayesinde, oyun ve film izlerken kendinizi enstantanelerin içerisinde hissediyorsunuz.

Tak çıkar özelliğe sahip kulaklığı ile istediğiniz oyunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan arkadaşlarınızla iletişime geçebiliyorsunuz.

Mikrofon tarafında ise 100-650 Hz frekans genişliği sunuyor. Kullanım sırasında gayet yeterli bir mikrofona sahip olduğunu ve çevremden gelen geri bildirimlere göre söylediklerimin gayet anlaşılabilir ve kaliteli bir şekilde karşı tarafa gittiğini öğrendim.

Maksimum 9 metre bağlantı mesafesine sahip olan Arctis 1 Wireless, yeterli bir alan sağlıyor. Zaten oyunun başından kalkmadığımız için bu konuda herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Ortalama pil ömrü ise 20 saat civarında. Yani tek bir şarj ile günlük oyun sürenize bağlı olarak 3-4 gün kullanabilirsiniz. Fakat oyun sırasında herhangi bir kopukluk olmaması için, bilgisayarı kapattığınız zaman kulaklığı da şarja bağlamanızı öneririm.

Yazılım konusunda da her zaman kullanıcı odaklı çözümler üreten Steelseries; Steelseries Engine sayesinde kulaklıktan gelen sesleri kişiselleştirmeye imkan sağlıyor. Performans, Ses, Müzik, Eğlence gibi ekolayzer ayarlarını yapabilmenize olanak sağlıyor.