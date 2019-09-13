Vergi soruşturması sonucunda Google'a rekor ceza!

2016 yılında Google'a açılan soruşturma sonuçlandı ve dev teknoloji şirketi 500 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti. Google önceki vergi borçlarıyla birlikte toplamda 1 milyar euro vergi ödeyecek.

2016 Mayıs ayında 25 BT uzmanı ile Fransız yetkililer, Google'ın Fransa yasalarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve şirketin vergi kaçırmadığına emin olmak için, Google'ın Paris merkezine baskın düzenledi.

Maliye bakanlığı geriye dönük vergiler için 1.6 milyar euro ödeme istedi. O dönem yapılan açıklamada şirketin vergi tutarının 1.6 milyar euro olduğu açıklanmıştı.

Google cephesinden yeni yapılan açıklamalarda, Fransa'da uzun süredir süren vergi sıkıntısının çözüldüğünü belirtti.