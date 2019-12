Doğa Okulları, Liyakat, Denetimsiz Ürünler, Öğrenci Affı ve Burslar?..

Aylardır devam eden zor süreç nihayet sona erdi.



Doğa Okullarının yeni patronu ya da patronları bugün belli oluyor.



Eğitim sektöründenmiş!



Yeni alıcılarla ilgili rivayet çok, bu yüzden, geleceğe yönelik en önemli referansları, şeffaflık olmalıdır.



Yeniden en başa dönülebilirmiş! Kesin bir açıklama yapılmadan, ne söylense boş!



Kafalardaki soruların hepsine, umarız bugün cevap bulunur, kim kimin yanında ya da arkasında belli olur.



Öğretmeninden öğrencisine, alıcısından satıcısına, velisinden çalışanlarına herkes için en hayırlısı ne ise o olsun.



MEB de artık, gerekli önlemleri alsın ki eğitim sektöründe bir daha böyle sancılar yaşanmasın!



Var mı, yok mu?



Liyakat, insan gücü ve kariyer planlamasında olmazsa olmazların başında geliyor.



İşsizlik, insanın canını acıtıyor. Üzüyor. Zor durumda bırakıyor ama ülke koşulları düşünüldüğünde, bu da geçer, diyerek teselli buluyoruz...



Gençleri ve anne babaları üzen ise işsizlikten daha çok liyakatsizlik! Yani hiç hak etmeyenlerin bir adım öne çıkmaları.



Umarız, gün gelir o da tarih olur. Çünkü güçlü devlet olmanın yolu, liyakatten, sistemden ve adaletten geçiyor!



Onlar yoksa gerisi teferruat olarak kalıyor!...



Kantinler!



Denetimsiz gıda ürünleri bugüne kadar çok can aldı.



Çocuklarımızı obezleştirdi ama hiçbirisi uyduruk şırınga çikolatalar gibi göz göre göre gelmedi.



Gıda denetimini kim yapar, kantin yasasını kim öteler, böylesi ürünlerin satılmasına kim göz yumar, ne olur artık araştırılsın ve gereken önlemler alınsın...



Kantin yasası niye ertelendi? Bir an önce hayata geçirilmeli ve öğrenciler sağlıklı ile doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmelidir...



Mahkûmlara varsa...



Ülkemizde affedilmeyen kalmadı. Kimilerine mali af geldi, kimilerine de ceza indirimi!



Olması gerekiyorsa gelsin ama öğrenciler de unutulmasın.



Farklı nedenlerle üniversitelerden ilişkisi kesilenler içerisinde, affedilmeyecek suçu olanlar elbette üniversiteden uzak tutulsun ama masum nedenlerle, örneğin parasızlık, süre aşımı, hastalık ve ailevi nedenlerle atılanlara bir kez daha şans verilsin ama eşdeğer puana sahip, istedikleri bir üniversitede. Yoksa çıkan afların neredeyse hiçbir yararı olmuyor. Atan, yine atıyor!



Öğrencilere müjde?..



Öğrenci bursları ve kredi borçları konusunda müjdeli haberler var ama arkası bir türlü gelmiyor.



Borç faizleri silinecek, kredi kalkacak, yerine burs gelecekmiş.



Bütçeye ağır bir yük getireceği kesin ama doğru bir karar.



Peki, 2020 bütçesi görüşülürken, gerekli kaynaklar ayrıldı mı? yoksa yine bir başka bahara mı kalacak?..



Gençleri seviyoruz, bu yüzden iyimseriz.



Bu yüzden her şeye rağmen, hiç kimse karamsar olmamalı. Ülke olarak ne badireler atlattık, bunları da atlatırız. Yeter ki inanalım, yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirelim. Gerisi kendiliğinden gelecektir...



Özetin özeti: Felaket tellallığı yaparak, taş taş üzerine konulmaz. Elimizi taşın altına koymasak da, koyanlara mani olmamalıyız ama takipten de vazgeçmemeliyiz!..