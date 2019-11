Doğan Hoca da Çarşı gibi çok şeye karşı!

Bir şeylere karşı olmak, desteklemekten çok daha zordur!

Oysa şakşakçılık yaptığınız sürece kimse size bir şey sormaz, dahası, sırtınız sıvazlanır, palazlanır.

Hele bir de söz konusu olan eğitimse atacağınız her adıma, yazacağınız her kelimeye, karşı çıktığınız her projeye karşı çok daha dikkatli olmanız gerekir. Çünkü on milyonlarca veliyi, öğrenciyi, öğretmeni ilgilendiriyor. Çünkü her şeyden önce vicdanı sorumluluğu var.

Bazen susmanın, kabullenmenin, görmezden gelmenin vicdani yükü, eleştirmekten, karşı çıkmaktan daha fazladır!..

Doğan Ceylan, eğitimin tam göbeğindeki isimlerden biri. Daha iyi bir eğitim için kafa yoranlardan. Ama belli ki o da isyan noktasına gelmiş ve nelere karşı olduğunu bir bir sıralamış.

Eminim ki ekleyecekleriniz de vardır, karşı çıktıklarınız da!..

Bu bir görev!

“- Mesela 6-7 katlı ilkokul binaları yapılmasına karşıyım.

- Okul bahçelerinde oyun ve spor alanlarının yok edilmesine karşım.

- İkili eğitim yapılmasına, çocukların yatsı vakti okuldan çıkmasına karşıyım.

- 40-50 mevcutlu sınıflar oluşturulmasına karşıyım.

- Ana sınıflarında aidat toplanmasına karşıyım.

- Beden eğitimi, müzik, resim derslerinde matematik işlenmesine karşıyım.

- Bakanlığın incelediği ders kitaplarında hâlâ hatalar olmasına karşıyım.

- Özel yetenekli çocukların heder edilmesine karşıyım.

- Devlet onca kitap dağıttığı halde okullarda yardımcı kaynak kullanılmasına karşıyım.

- Müdürlerin öğretmenlere mobbing uygulamasına karşıyım.

- Yetersiz olduğu bilinen bir öğretmenin sistemde tutulmasına karşıyım.

- Velilerin öğretmenlere şiddet uygulamasına karşıyım.

- Öğrencilerin öğretmene not vermesine karşıyım.

- Öğretmenlerin derse hazırlıksız girmelerine karşıyım.

- Çocuklara saatlerce süren ödevler verilmesine karşıyım.

- Öğrencilerin 6-7 zayıfla sınıf geçmesine karşıyım.

- Okullarda çocuklara yaşam becerileri kazandırılamamasına karşıyım.

- 9 yıl zorunlu din eğitimi verilen neslin deizme kaymasına karşıyım.

- Din kültürü öğretmenlerinin dersleri vaaz modunda işlemesine karşıyım.

- Çocukların yarıştırılmasına, güçlünün zayıfı, başarılının başarısızı ezmesine karşıyım.

- Öğretmenlerin yaptığı sınavların bir standardı olmamasına karşıyım.

- Okulların hâlâ 50 yıl önceki anlayışla çalışmasına karşıyım.

- Eğitimin yapboza çevrilmesine karşıyım.

- Sürekli mevzuat değiştirilip karmaşa yaratılmasına karşıyım.

- Kaçak öğrenci yurtlarına karşıyım.

- Ne idüğü belirsiz kurumlarda çocukların tacize uğramasına karşıyım.

- Meslek liselerinin Anadolu lisesine dönüştürülmesine karşıyım.

- Yargı kararlarının yok sayılmasına karşıyım.

- Okullara yeterli ödenek verilmemesine karşıyım.

- Her yıl dağıtılan milyonlarca liralık ders kitaplarının çöpe gitmesine karşıyım.

- Denetim sisteminin felç edilmesine ve başıboşluğa karşıyım.

- Terör örgütlerince çocukların beyni yıkanırken, bu duruma seyirci kalınmasına karşıyım.

- Velinin, öğretmenlerin, yöneticilerin birbiriyle uğraştıkları bozuk okul iklimlerine karşıyım.

- Her ailenin sadece kendi çocuğunu önemsemesine, diğerlerini rakip görmesine karşıyım.

- Her yıl 130 bin aile parçalanıp çocuklar mağdur olurken devletin önlem almamasına karşıyım.

- Gençlik avuçlarımızdan kayıp giderken, ‘Ortada hiçbir sorun’ yok diyenlere karşıyım.

- Aile eğitimi ihtiyacının ticari siteler tarafından karşılanmasına karşıyım.

- Milli Eğitim Akademimizin İçişleri Bakanlığı’na verilmesine karşıyım.

- Emanetin ehline verilmeyip liyakatsiz yöneticiler atanmasına karşıyım.

- Velhasıl, işin özünün kaçırılıp tribüne oynanmasına, bakanlarımızın ve Cumhurbaşkanımızın yanıltılmasına karşıyım.

Ben yapılan her yanlışa karşıyım. Hem de kimin yaptığına bakmadan. Kendim için değil, ülkemin geleceği için bunlara karşıyım. Bana ‘karşıdır’ diyenler, yoksa siz karşı değil misiniz?”

Özetin özeti: Haksızlıklara karşı çıkmaktan, yanlış olduğuna inandıklarınızı eleştirmekten, her koşulda doğruları haykırmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü bu hem vicdani hem de yurttaşlık görevidir.