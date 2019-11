Eğitime kim yön veriyor?

Eğitim çok önemli bir konu. Hem ülkeler hem de aileler için. Ve sadece iktidarların değil, muhalefetin de taşın altına elini koyması gereken bir alan. Çünkü sadece bugünü değil, yarını da ilgilendiriyor.



Peki, eğitimin patronu kim?



Bırakın muhalefeti, iktidar partisinin kendi içinde bile bir uyum söz konusu değil. 15 yılda 7 bakan değişti, hepsi de bir önceki bakanın yaptıklarını çöpe atıp, her şeye sil baştan yeniden başladı.



Bu hengâmeler yaşandıktan ve ders çıkartıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildi.



Politikalar orada belirlenecek, ilgili bakanlıklar da hayata geçirecekti.



Peki, ne oldu?



Eğitimin yeni yol haritası olduğu açıklanan 2023 Vizyonu’ndan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun haberi bile olmadı. Onlar da olup biteni, bizler gibi, her şey açıklandıktan sonra öğrendi!..



Alınan kararları uygulama zorunluluğu olmasa da Milli Eğitim Şûraları da çok önemliydi. Şimdi onun akıbeti de belli değil. Yıllardır toplanmıyor ve yeni yönetim anlayışındaki yeri ne, bırakın kesin bir şey söylemeyi, tahmin bile yapan yok!..



Eğitime yeni bir çekidüzen vermenin şart olduğunu söylemeyen yok. Peki ama bunu, kim, nasıl yapacak?



Yine birileri çıkıp ben yaptım oldu mu diyecek yoksa iktidardan muhalefete, üniversitelerden okullara, velilerden öğrencilere herkesin görüşü mü alınacak?



Örneğin Cumhuriyet tarihi boyunca hep gündeme gelen ama koşullar nedeniyle her defasında ötelenen 4 yarıyıllı sistem için kimden görüş alındı, sonuçları ne oldu? Haziran ortasında okullar boşaldığında kim ne diyecek, ortada bu sistemi savunacak birileri kalacak mı? Devamı ya da kaldırılması konusunda karar alınırken, tüm taraflar ciddi olarak dinlenecek mi?



Örneğin 8 yıllık eğitimin artıları, eksileri neler oldu?



4+4+4 sistemi neleri getirdi, neleri götürdü?



FATİH Projesi’nden neden artık hiç söz edilmiyor?



El yazısı macerasının sorumluları kimdi?



Osmanlıca ve Kürtçe derslerinin akıbeti ne oldu?



Bilişim sınıflarının kapısına kim kilit vurdu?



Öğretmen yetiştirme, özlük hakları ve atama yol haritası hangi bahara ertelendi?..



Eğitim ciddi bir konu ama nedense binlerce yıldır, kısa dönemler hariç, bunu bir türlü anlayamadık!..



2023 Vizyonu



Zaman ne kadar hızlı geçiyor. 2023 Vizyonu açıklanalı bir yıl olmuş. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pazartesi günü yapacağı toplantıda, gelişmeleri paylaşacakmış. Umarız, sadece, o konuşur, başkaları dinlemez. Başta öğretmenler olmak üzere diğer paydaşlara da gerektiği kadar söz hakkı tanınır.



Toplantı, İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde olacakmış.



Demek ki daha büyük salon bulunamamış!



Bakan Selçuk, gönderdiği davetiyede “2023 Eğitim Vizyonu ışığında bir yılı geride bıraktık. Kat ettiğimiz yolu paylaşmak ve geleceği konuşmak için düzenlediğimiz Birlikte Bir Yıl Toplantısı’na katılımınızdan onur duyarım” ifadelerini kullanmış.



Umarız, gösterişten uzak, keyifli ve bir o kadar da verimli bir toplantı olur, eğitim adına sevindirici gelişmeler yaşanır, umutlar tazelenir!..



Özetin özeti: Batı ülkelerinin hiçbiri bizden daha akıllı, çalışkan, heyecanlı değil. Onlarda olup da bizde olmayan tek şey sistem ve devamlılık!..