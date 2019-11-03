En çok turist ağırlayan ülkeler?

Turizmde en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler, yıldan yıla ufak değişikliklerle hemen hemen aynı.

2018 verilerine baktığımızda 10 ülke arasına, son sıradan biz de giriyoruz. Ama sanki bu yıl 50 milyon sınırını zorlayarak daha üst sıralara tırmanacağız!

Peki, en çok turist çeken 10 ülke hangisi?

Rakamları vermiyoruz çünkü hem çok değişken hem de sayılar çok farklı. Örneğin, Avrupa ülkeleri arası değişimin bir kaydı olmadığı için eldeki veriler, tahminin ötesine geçemiyor.

Fransa, uzun yıllardır ilk sırada. Mutfağı, tarihi mekânları ve doğal güzellikleriyle dünyanın her tarafından turist çekiyor. Paris, dünyanın en çok ziyaret edilen turistik kentlerinden biri olarak gidenleri mutlu gönderiyor, gidemeyenlerin hayalini süslüyor. Eyfel Kulesi, St. Tropez, Versay Sarayı en fazla ziyaret edilen yerler arasında.

İspanya da her köşesiyle, özellikle de Elhamra, Cordoba, Barselona’daki Sagrada Familia ve İbiza Adası’yla turistlerin gözdesi.

Tarihi olmasa da görkemiyle, Amerika da en çok turist çeken ülkelerden birisi. New York ve Las Vegas, Büyük Kanyon, Manhattan, Yellowstone Milli Parkı ve San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü, Walt Disney ve daha pek çok kent ve yer ziyaretçi akınına uğruyor.

Çin de, Pekin ve Şangay, Xi’an’daki Terracotta Ordusu, Pekin’deki Yasak Şehri veya Guilin’deki Li Nehri ve her köşesiyle turizmin yükselen ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

İtalya ve özellikle de Roma, turistlerin, hayalini süsleyen kentlerin başında geliyor. Roma’daki Kolezyum ve Venedik’teki kanallar, Floransa Katedrali ve Pompei, Vatikan, pizza, makarna ve daha niceleri, bu ülkeye gitmeniz için yeter de artar.

İngiltere’ye gitmek için gerekçe arıyorsanız, Londra yeter de artar.

Almanya’ya neden gidilir ki, diyenleriniz çıksa da başta Berlin olmak üzere görülecek o kadar çok yer var ki, giden, niye geldim demiyor. Berlin’deki Brandenburg Kapısı, Köln Katedrali ve Neuschwanstein Şatosu en çok ilgi çeken yerler.

Meksika da en çok ziyaret edilen ülkelerden biri. Teotihuacán tapınağı ve Yucatan Yarımadası’ndaki Maya kentlerinin en büyüğü Chichen Itza’nın yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi, müziği ve gizemiyle turistleri cezbediyor.

Tayland için herkesin farklı bir gerekçesi var. Gitmeyin diyenler bile gidiyor. Phi Phi Adaları, Phang Nga Koyu ve Bangkok’daki Büyük Saray görülecek yerler arasında.

Ülkemize gelince, turist sayısı hızla artıyor. Her ne kadar 100 milyonu telaffuz etmekten korkan turizmcilerimiz olsa da, bir gün o noktaya, kesinlikle gelinecek.

İstanbul turistlerin vazgeçilmezi. Antalya, Kapadokya, Çanakkale en çok turist ağırlayan kentlerimiz. Ayasofya, Topkapı, Meryem Ana, Pamukkale, Efes ve deniz, kum, güneş vazgeçilmezlerimiz arasında...

Konaklama vergisi

Vergi bombardımanı devam ederken turizmin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Peki, vergiyi kim ödeyecek? Tesis sahipleri mi yoksa müşteriler mi? Tabii ki her koşulda müşterinin cebinden çıkacak şimdilik beş yıldızlı oteller için 18, pansiyonlar için 6 lira öngörülüyormuş ama her yıl katlanarak artarsa hiç şaşırtıcı olmaz!

Peki, sadece yabancı turistlerden mi alınacak, herkesi mi kapsayacak. Görünen o ki yerli turistler de ödeyecek. Umarız bu paralar, yerel turizmi ve çevreyi geliştirmek için harcanır!...