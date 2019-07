Sözleşmeli atamaları, ikili öğretime dönüş!

Bir milyona yakın öğretmen atama bekliyor. Çoğu yıllardır KPSS’ye girip çıkıyor. En idealist olanları bile kutsal meslekten nefret eder hale getirdik...

Dahası, hiçbir meslekte sözleşmeli uygulaması yokken, öğretmenlere karşı adeta dayatma içerisindeyiz.

Eş durumu, sağlık, mastır, doktora eğitimi gibi çok önemli mazeretler bile kabul edilmiyor.

Kadrolu öğretmenlerden hiçbir farkları yok ama onlar sözleşmeliler...

Madalyonun diğer yüzünde ise branşlar için sağlanan kadrolar var. Hepsini tek tek yazdım ki, MEB’in geleceğe yönelik vizyonunu daha net görebilesiniz.

Turizm ülkesiyiz ve şu anda ülkemizin can simidi durumunda olan bu sektöre bakın kaç kadro verilmiş! Yine aynı şekilde havacılık ve raylı sistemler en gelişen sektörler, onlara sağlanan kadrolara da özellikle bakın! Yine 2023 Vizyonu’nda en çok sözü edilen konu olan tasarım teknolojilerine ayrılan kadroyu da inceleyin ve bütün okullara bu ders verilecekse, bunun altından nasıl kalkılacağını düşünün!

50 yıldır AB kapısındayız, çok kültürlülüğe ve çok dilliliğe, bir an önce adım atmak istiyoruz ve bakın kaç Fransızca öğretmeni alınacak? Tarım ve hayvancılık can çekişiyor da bu yönde bir gelişme mi var, ona da bakın!

9 Ağustos’ta atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler, dünden itibaren alınmaya başlandı.

Şans mı yoksa eziyet mi olacak? Bu dönem için atanan öğretmenler, 2 Eylül’de göreve başlayacak ve işte kadrolar:

Kadrolar?

Adalet 30, Almanca 200, Arapça 190, Beden Eğitimi 781, Bilişim Teknolojileri 415, Biyoloji 90, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15, Büro Yönetimi 5, Coğrafya 140, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30, Gemi Yönetimi 2, Gemi Makineleri 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1922, El San.Tek./Nakış 15, Elektrik 30, Elektronik 28, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15, Felsefe 151, Fen Bilimleri 1149, Fizik 250, Fransızca 1, Gazetecilik 1, Gemi İnşa 2, Gıda Teknolojisi 1, Görsel Sanatlar 226, Fotoğraf 1, Grafik 5, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1, Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12, Hayvan Sağlığı 4, Hayvan Yetiştiriciliği 2, İ.H.L. Meslek Dersleri 405, İlköğretim Matematik Öğretmeniliğ 1448, İngilizce 1960, Yapı Dekorasyon 2, Yapı Tasarımı 30, Kimya/Kimya Teknolojisi 285, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2, Kuyumculuk Teknolojisi 2, Maden Teknolojisi 6, Makine Model 1, Makine Ressamlığı 1, Makine ve Kalıp 6, Matbaa Teknolojisi 2, Matematik 601, Metal Teknolojisi 30, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20, Motorlu Araçlar Teknolojisi 15, Muhasebe ve Finansman 6, Müzik 404, Okul Öncesi Öğretmenliği 1599, Özel Eğitim 1410, Ray.Sis.İnşaat 1, Ray.Sis.Makine 4, Rehberlik 1120, Rusça 5, Sanat Tarihi 1, Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4, Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3, Seramik ve Cam Teknolojisi 2, Sınıf Öğretmenliği 2011, Sivil Havacılık 2, Sosyal Bilgiler 579, Tarih 350, Tasarım Teknolojileri 4, Teknoloji ve Tasarım 50, Tekstil Tek./Tekstil 1, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27, Türk Dili ve Edebiyatı 509,

Türkçe 1149, Uçak Elektroniği 2, Uçak Gövde-Motor 2, Ulaştırma Hizmetleri 10, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15, Yiyecek İçecek Hizmetleri 85.

Karanlıkta eğitim

Öğrenci çok, okul yok. Özellikle liselerde, öğrenciler, kayıt yaptıracak okul bulamıyor.

MEB, çareyi, yine, ikili öğretimi yaygınlaştırmakta buldu. Büyük kentlerdeki pek çok lise tam günden, yarım güne geçiyor. Oysa, ikili öğretimin tümüyle ortadan kaldırılacağı açıklanmıştı!

Görünen o ki, sabahın köründe okula gidişler, akşamın karanlığında okul çıkışları, yeniden manşetlere çıkacak.

Tercih sonuçları da ortaya koydu ki, öğrencilerin isteği, Fen ve Anadolu lisesi yönünde.

MEB, yeni okullar açarken ya da dönüştürürken, bu gerçeği göz önünde bulundurmak zorunda.

Yoksa, ikili öğretim de yetmezse, üçlü öğretime geçmek zorunda kalabilir!..

O da olmazsa 50, 60 kişilik sınıflara yeniden dönülür.

Yapılmak istenen bu mu?..

Her öğrencinin, evine en yakın okula gitmesi projesini, başarılı kılmak istiyorsak, öğrenci ve veli tercihlerini dikkate almak zorundayız.

Eğer bu gerçekleşmezse, bir tarafta ikili öğretim ve kalabalık sınıflar, öte tarafta kontenjanın yarısını bile dolduramayan ortaokul ve liseler olur ki, bu da üniversitelerde olduğu gibi derin hayal kırıklığı yaratmaktan başka bir işe yaramaz!..

Plan ve program, eğitimde olmayacaksa, nerede olacak?

Açılan her okul, doğan her çocuk, göç eden her aile ve değişen dünya düzeni göz önünde bulundurularak, plan ve programlama yapılmalı ki, sıkıntı yaşanmasın.

Eğitim bir ülkenin lokomotifidir, eğer eğitimde her şey yolundaysa, her şey iyidir. Sıkıntı varsa da her konuda sıkıntı var demektir.

Ne olur artık, eğitim sistemimize, akıl, liyakat, plan ve program hakim olsun!..

Özetin Özeti: Hata yapmaktan hâlâ yorulmadık mı?..