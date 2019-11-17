Turizmde sadece turist sayısında değil, genel gidişatta da önemli gelişmeler var. Turizm kazanı, adeta fokur fokur kaynıyor.

Turizm Ajansı ve TÜRSAB seçimleri, konaklama vergisi, Turizm Teşvik Kanunu, Kıyı Kanunu ve yıkımlara yönelik tartışmalar, sanki turizmdeki önceliklerimizi, ikinci plana itmiş gibi görünüyor.

TÜRSAB Başkanı ve Bakan Bey’in seveni kadar, eleştireni de çok. Anlayacağınız, var olan enerjimizi, pek çok konuda olduğu gibi turizmde de sanki ülke için değil koltuklar için harcıyoruz!..

Umarız, bir an önce ortak noktalarda buluşulur ve ülkemiz için en hayırlısı ne ise gereği yerine getirilir...

Konaklama vergisi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, konaklama vergisine yönelik olarak ortak açıklama yaptılar. İşte önemli birkaç satır başı:

Konaklama vergisinin fiyatların artışı ile birlikte tüketici nezdinde oluşturacağı olumsuz algının iç ve dış turizmde kendisini göstereceği, hükümetimiz tarafından kararlılıkla yürütülen ‘Enflasyonla Mücadele Programı’na ise olumsuz yansımaları beklenmektedir.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan daralma sonucu henüz rekabet gücünü toparlamaya başlamış turizm sektörünün bu ek maliyetlerle hedeflere ulaşabilmesi kolay olmayacaktır.

Sektöre yönelik önemli maliyet kalemlerinde gerçekleştirilecek düzenlemelerde sektör paydaşlarıyla etkili ve zamanlı istişare yapılması Hükümetimizden temel beklentimizdir.

Bu düzenlemenin de olumsuz sonuçlarını tecrübe etmeden ilk fırsatta gözden geçirilmesi, sektörümüzün 2023 turizm hedefleri 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşılması açısından kritik öneme sahiptir…

Turizm bölgeleri?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntılara dikkat çekti:

Turizm Temel Kanunu mutlaka ve ivedilikle çıkarılmalı.

Turizm sektöründeki yapısal sorunları çözmek için başta Turizmi Teşvik Kanunu, İş Kanunu, Kıyı Kanunu olmak üzere, sektörle ilgili diğer kanunlardaki değişiklikleri de kapsayan bir turizm çerçeve, bir turizm temel kanunu mutlaka ve ivedilikle çıkarılmalı.

Eylül ayında, turizm merkezleri, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’yle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bazı bölgeler listeden çıkarıldı, yeni ilave edilenler var.

Konya’da kültür ve turizm anlamında önem arz eden hiçbir değerimiz yok mu? Turizm merkezleri arasında bir Ilgın Termal vardı, o da çıkmış listeden.

Konya’da kültür ve turizm açısından büyük önem arzeden; UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çumra ilçemizde Çatalhöyük Neolitik Alanı var.

Dünya Geçici Miras Listesi’nde kayıtlı Konya Selçuklu Başkenti, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Eflatun Pınarı Hitit Kaya Anıtı, Anadolu Selçuklu Medreseleri, İvriz Kültürel Peyzajı, Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı var.

Konya şehir merkezi tarihî ve kültürel eserleriyle açık hava müzesi görünümünde. Özellikle Selçuklu’ya başkentlik de yaptığı için çok önemli Selçuklu eserleri var.

Beyşehir Gölü’müz var. Beyşehir için Selçuklu Sultanı Alâettin Keykubat “Cennet ya burası ya da buranın altında” diyor ama bu cenneti turizm açısından bugüne kadar yeterince değerlendiremedik.

Ülkemizde en fazla ziyaret edilen Hazreti Mevlâna Müzesi var. Dünyanın ilgi gösterdiği Mevlana gibi bir değerimiz var ama o değerin kıymetini hakkıyla veremiyoruz, gerektiği şekilde tanıtımını yapamıyoruz.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilirken kriterimiz ne, neye göre değerlendirme yapıyoruz, niye bu değerlerimiz dikkate alınmıyor?..