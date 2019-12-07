Yapay zekâda fırsat ve tehditler (2)

Dijital dünyaya, dijital yaşama ve siber saldırılara ne kadar hazırız? Doğacak hukuki sorunlar nasıl çözülecek, kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasında sınırlar ne olacak? Bu konuda, lider ülkeler hangileri? Yapay zekâ, yapay insan yaratacak mı?

Yapay zekâ bizi bizden uzaklaştırıyor mu?

TEM-SEN ve Ankara Barosu’nun düzenlediği Manavgat’taki yapay zekâ konferansında, işte bu sorulara cevap arandı.

Konular, konuşmacılar ve anlatılanlar çok ilginçti. Lafı hiç uzatmadan sözü onlara bırakalım. İşte önemli bazı satır başları:

Teknoloji insan hayatını kolaylaştıran bir yapıdan çıkıp zoraki gereksinim duyulan bir yapı haline geldi.

Yapay zekâ çağı normlarının tespit ve yorumlanabilir olması için donanımlı hukukçulara ihtiyaç var.

Toplum, çağın getirilerine ayak uydurmakta zorlanıyor, bu konuda herkese görev düşüyor.

Yurt dışından rol çalmak ya da gelişmeleri taklit etmek yerine kendimiz üretmeliyiz.

Eğitim denilen süreçte, hiç bu kadar bilinçsiz ve kontrolsüz bir gidiş olmamıştı.

Eğitim ve adalet birbirini tamamlar.

Eğitimsiz adalet, adaletsiz bir eğitim düşünülemez.

Eğitimin çağdaş hale getirilememesi ve bu haliyle denetlenememesi anlatılamaz bir durumdur.

Dijital imparatorluklar kuruldu. Yapay zekâ da onun kazanç ve kontrol ürünü. Nasıl korunacağımız konusunda örgütlenmeliyiz.

Eğitim bundan daha iyi olacak. Çünkü daha kötüsü olamaz.

Yasama, yürütme, yargı yapısı bozuldu.

Eğitimde de teftiş yok oldu. Kuvvetler ayrımı olmadan atılan her adım havada kalır.

Ne zaman teknolojik bir yenilik olsa, rant ilişkisi içinde, eğitime de yansır ama eğitimde bir iyileşme olmaz.

Eğitim özgürlüğünü kaybetti.

Eğitim, yapay zekâyla bir kez daha değiştirilmesin. Zaten iyice obezleşmişti, daha hantallaşmasın.

Atılan her ileri adım, eğitimi iyileştirmedi, daha da geriletti.

İnsanlık tarihi boyunca, eğitime yön veren büyük pedagoglar, yeni akımlar çıktığında göz ardı ediliyor, kök referanslardan uzaklaşıyoruz.

Yenileşme hareketlerinde hep karşıt duruşlar olmuştur ve bunların eğitime katkısı çok olmuştur.

Farklı yaklaşımları korumalıyız.

Eğitimde yenileşme, değiştirme yaparken, birikimlerimizi, deneyimlerimizi ihmal ederek büyük hatalar yaptık.

Gelecek, geçmişle harmanlanmalıdır.

Geleceğin bir eğitim sistemini, enerjisini kendisi üreten bir füzeye benzetiyorum yani çift kanatlı değil, tek kanatlı bir eğitim sistemi, geleceğe doğru yol olacak.

Hayatın her aşamasında bir algoritmayla karşı karşıyayız. Hukuk da aslında bir algoritmaların toplamı.

Yapay zekâ, sadece teknolojide değil, kültürel alanda da değişiklikleri beraberinde getiriyor, hukuku da zorluyor.

Uluslararası yasal düzenlemeler henüz yok ama çabalar var.

Geleneksel yaklaşım robotları bir makina olarak görüyor ve Alman Anayasası’na göre insan, makineden daha yüksektir.

AB Parlamentosu “Onlara elektronik bir kişilik verelim, kaybolan vergileri ve yarattığı işsizliğin bedelini onlardan alalım” diyor.

Yapay zekâya ne kadar hızlı ve çok veri girerseniz, özgürlükler o kadar azalır.

Yapay zekânın oluşturacağı bilgiler, artık düşünceler de belirleyebiliyor. Bu da bir anlamda hukuka meydan okumayı getiriyor.

Yapay zekânın mahremiyeti, toplanan, işlenen verilerin kaybolması ya da kopyalanması nasıl sonuçlar doğuracak?

Bu verileri kimliksizleştirin denildiğinde de başka sorunlar çıkıyor.

Tasarımdan itibaren gizlilik şart olmalı. Program hazırlanırken, verilerin, istenildiğinde yok edilmesi düzeni de kurulmalı.

Önemli hiçbir veriyi Norveç gibi hiç saklamayan ülkeler var.

Robot yargıç daha iyi karar veriyor denilebilir ama ya yanlışsa!

Makinenin verdiği kararlarda ırkçı tespitler var! Nihai kararı insan yargıç vermeli ama ara süreçlerde etkin roller alabilir.

Kişisel verilerin kullanılması önemliydi, şimdi daha önemli oldu.

Algı yönetimi, bir belirsizlik yönetimi sürecidir, belirsizliği yaratan, bu süreci yönetir. Bilginin bolluğu da kafa karıştırıyor.

Makine, akıl yürütebilecek bir kapasiteye sahip değil ama daha fazla veri toplayarak, tespitlerde bulunarak, yargıca önerilerde bulunabilir.

Eğitim toplumu değiştirmiyor, toplum eğitimi değiştiriyor, eğitimle oynamayı bırakalım.

Veriler kimin elindeyse toplumları onlar yönetecek, bu verileri ve bizi kim koruyacak, hukuk bize nasıl yardımcı olacak?..

Polisin veri toplaması nerede başlar, nerede biter, nasıl saklanır, nasıl kullanılır?..

Özetin özeti: Sorulara ve konuşulanlara yarın da devam edeceğiz. Çünkü çok önemli bir konu!