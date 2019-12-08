Yapay zekâda fırsatlar ve tehditler (3)

Birkaç gündür yapay zekâyı yazıyorum, çünkü gelecek açısından çok önemli.

Hem kafa hem de altyapı olarak ne kadar hazırız? Doğru amaçlar için kullanılması yönünde neler yapılıyor? Yapay zekâ, beraberinde yapay insanı da getirir mi? Hukuk, tıp, eğitim, siyaset, ticaret, yapay zekânın meydan okumasına, nasıl bakıyor, nasıl karşılık verir? Dijital çağda inanç, etik ve ahlaki değerler nasıl şekillenir? Siber saldırılara karşı nasıl korunacağız? En önemlisi de yapay zekâ, bizim gibi sağdan sollama yapan insanoğluyla baş edebilir mi?

Altyapı neden önemli?

Sunumlardaki satır başlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz:

Bilgi ve data akışı için 5G çok gerekli. Bunun için fiber optik altyapıya ihtiyaç var. Türkiye’nin bugün 360 bin km, Gana’nın 650 bin km ve sadece Stockholm’ün 2 milyon km fiber optik altyapısı var. Gelecek 5 yılda, 5 milyon km fiber optik altyapısına acil ihtiyacımız bulunuyor!

Toplum bu konuları daha çok sorgulamalıdır. Bunu yapmazsak, doğabilecek sorunları, bırakın basit zekâyla, yapay zekâyla da çözemeyiz.

Yapay zekâ bir akım değil, bir olgudur. Akıllı telefonun en ilkel hali bu kadar bağımlılık yaratıyorsa, yapay zekâlı olanı neler yapmaz. Bizi esir alacak...

Rusya, SSCB kadar güçlü değil, onun için her alanda değil, bizim için önemli ana yollar seçiyoruz. Bir örnek vereyim: Bir virüs, 600 bin satırdan oluşuyor ve bu virüs ABD’de üretildi. İran’daki nükleer santralleri durdurdu.

Yapay zekâ, ülkeler için çok stratejik bir alan haline geldi ve Rusya kendine ait bir sayısal sistem kurmak istiyor. Microsoft’u, Google’ı, Gmail’i değil, kendi sistemini kuruyor. Kendi sosyal medyamızı, yapay zekâmızı yapalım diyoruz.

Dünya Google kullanıyor! Yüzde 99! Yandex şimdilik yüzde 1.

Sistem, sizi, ne kadar iyi tanıyorsa, o kadar iyi sonuç veriyor.

Trump’ın seçim skandalını hatırlayalım. Facebook elindeki verileri bir İngiliz şirketiyle paylaştı, o da seçmeni nasıl etkileyeceğini Trump’a anlattı.

Liderler sizin profilinizi bildiği için sizin duymak istediklerinizi söylüyor.

İnsansız aracı Çin, Rusya, Amerika ve Japon’lar yapıyor. En büyük sorun, yapay zekâ değil, insan; sağdan sollayan otomobil yapay zekâyla donatılsa da olmaz!

Dünyanın yapay zekâdan beklentisi üretimi yüzde 30 artıracağı yönünde. Kalitesiz elemanlar işini kaybedecek.

Avrupa’da robotlardan vergi alalım deniliyor. Çalışanları korumak için değil, devlet vergisi azalmasın diye! Olaya bu çerçeveden bakılıyor.

Yapay zekâya en çok parayı Çin, ABD, Hindistan, İngiltere, Fransa ve askeriye harcıyor.

Bizi yok edecek kararı makineler mi verecek? Şimdi, savaş suçluları yargılanıyor, makineler karar verirse kim yargılanacak?

Her karar makineye bırakılmaz!..

Moskova’da on bin kamera var ve o size hızlı karar verme olanağı verir. İzlenirsiniz, hiç haberiniz olmaz.

Önemli olan enerji, örneğin bir mesajın iletilmesi, bir çay bardağını kaynatacak enerji harcıyor. Kamera, inşaattaki işçiyi takip ediyor, kaskını takmadın diye uyarıyor, bu kadar hayatımızın içindeler.

Yapay zekânın karar alma yetisi olması en tehlikeli olanı!

Yapay zekâlı sürücüsüz araçlar kaza yaptı, sorumlu kim olacak? Sadece teknolojik sorunlar değil, hukuki sorunlar da çok sıkıntı yaratıyor.

Şu anda bir yapay zekâ uygulaması var, MR’ınıza bakıp, bir yıl sonra öleceksin diyor. Doktorlar niye böyle bir karar aldığını anlayamıyor!

Yapay zekâ stratejisine sahip 36 ülke var. Çin ve ABD tüm alanlarda önde olmak istiyor. Rusya’da hedef, ekonomi, milli savunma ve hukuku güvence altına almak.

Kaza yapıyorsa, o arabanın akıllı olduğu söylenemez.

Yapay zekâ ve uygulamaları bugüne kadar yeni bir buluş yaptı mı?

Yapay zekâda yaratıcılık yok, verileri sınıflandırma konusunda insandan çok daha hızlı, o kadar.

Memur, şef ve müdür atamalarında yapay zekâdan yararlanılabilir ama vali atamasında kullanılmaz.

Yapay zekâyı eğitimde kullanmak için çok farklı çalışmalar var, daha da artacak.

Yapay zekâ, sadece, bir kişiye nasıl kararlar alabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor, farklı anlamlar yüklemek gerekir.

Altı milyarın üzerinde bilgisayar kullanıcısı var. Kullanıcı sıralamasında 14. sıradayız. Sıralama şöyle: Çin, Hindistan, Amerika, Brezilya, Japonya, Rusya, Nijerya, Almanya, İngiltere, Meksika, Fransa, Endonezya, Vietnam ve Türkiye!

İnternet tuzaklarla dolu. Bu kadar fazla bilginin dolaştığı yerde siber güvenlik daha da önem taşıyor.

Telefonunuz kapalı dahi olsa, ortam dinlemesi yapıyorlar. Eşimle alacağımız mobilyaları konuşurken, bir anda mobilya reklamları gelmeye başladı.

Yapay zekâ, hayatımıza ne kadar girecek, nerelere asla girmeyecek? Daha işin başındayken sınırların çok iyi belirlenmesi gerekiyor...

Özetin özeti: Ülkemizi geleceğe taşıyacak herkesi ayakta alkışlamaya devam edeceğiz...