Yarınlar, bugünün kafasıyla tasarlanamaz!

Üniversite adayları, üniversite ve meslek tercihlerini yaparken, sizler de kendi hayat tercihlerinizi sorgulayabilir, onlara gelecek için önemli ipuçları verebilirsiniz!

Örneğin, üniversite, meslek, iş tercihlerinizden memnun musunuz? Öngörülerinizin ne kadarı gerçekleşti?

O yıllara yeniden dönseniz, tercihleriniz yine hep aynı yönde mi olurdu?

Çok daha önemlisi, o tercihler sizin miydi yoksa çevrenin ve koşulların dayatması mıydı?..

Dünyadaki değişim rüzgârı eski hızında değil. Kasıp, kavuruyor.

Yüz yılda, bin yılda değişen çağlar, şimdi on yılda bir değişiyor.

Daha bir önceki çağı bırakın yakalamaya, anlamaya çalışırken, bir yenisi geliyor.

Bilgi, Bilişim, İnovasyon, şimdi de yapay zekâ çağı!

İşte bu yüzden, geleceği tasarlarken, ne olur, ufkumuzu ve antenlerimizi sonuna kadar açalım! Takıntılarımızın esiri olmayalım...

Üniversite mi, meslek mi?

Kimilerine göre, mezun olunan üniversite, seçilen meslekten çok daha önemli. Çünkü, etiket her şeymiş! O üniversitelerin diploması oldu mu, bütün kapılar size açılır, o ekosistem, sizi alır uçururmuş!

Sınav başarısının olmazsa olmazların başında geldiğini iddia edenler de var. Peki, doğru olan ne?..

Sınavlar ve öğretim kurumları önemsiz mi? Elbette önemli ama her şey değil. Ama eğer iddia edildiği kadar çok önemli olsaydı, bugün, ülkeleri de kurumları da sınav şampiyonları ve belli üniversitelerin mezunları yönetir ya da hemen her alanda en önemli rol model onlar olurlardı!..

Sadece ülkemize değil, dünyaya bir göz atın. Göreceksiniz ki zirveye tırmananlar ya da çağa damga vuranlar, etiketi olanlar değil, işini en iyi yapanlardır.

İşini en iyi şekilde yapmanın yolu ise o işi yani o mesleği sevmekten geçiyor.

Sevmediğiniz mesleği bir yere kadar yaparsınız.

Para içinse, paraya doyduğunuzda artık size heyecan vermez. Kariyer ya da güç içinse onu elde ettiğinizde, hiçbir cazibesi kalmaz. Çünkü hedefinize ulaşmışsınızdır.

Peki ya sevilen bir meslekte, o sevda körelir mi? Örneğin, bir öğretmen öğrencilerinden, bir şoför direksiyonundan, bir hukukçu adalet aramaktan, bir çiftçi üretmekten, bir doktor hasta bakmaktan yorulur ya da vazgeçer mi?

İyi okul yoktur. İyi öğrenci vardır ve o iyi öğrenciler, nerede olursa olsunlar, er ya da geç hedeflerine ulaşırlar. Onları hiçbir şey yıldıramaz. Yeter ki doğru yönlendirilsinler, doğru seçim yapsınlar!..

Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda sınav şampiyonuyla uzun uzadıya sohbetler yaptım. İçlerinde ne istediğini bilen, çok donanımlılar da vardı, hâlâ hangi üniversite ve hangi meslek konusunda şaşkınlık içinde olanlar da.

Yine aynı şekilde hem ülkemizin hem de dünyanın en iyi diye bilinen üniversitelerinden, liselerinden mezun olanlarla da çok mesaimiz oldu. Elbette etkileyicilerdi ama çok sıradan öğretim kurumlarından mezun olmalarına karşın, onlardan çok daha etkileyici olanları da tanıdım.

Dünyada milyarca insan yaşıyor ve hepsi de birbirinden farklı.

Onu bırakın aynı evdeki iki kardeş, aynı sınıftaki tüm öğrenciler bile birbirinden çok farklı karaktere ve beklentiye sahipler.

İşte bu yüzden, şöyle olursa daha iyi olur, böyle olursa sonuç hüsran olur gibi genellemelere gitmek hataların en büyüğü olur.

Tercih yaparken, bugünden çok geleceği, başkalarından çok kendinizi düşünmenizde sonsuz yarar var…

Önemli olan, başkalarının söylemleri ya da dayatmaları değil, sizin doğrularınızdır.

Büyük hayal kurun ve onların peşinden gidin.

Kaybedenler ve değişime direnenler arasında değil, çağı yakalayanlar arasında olun...

Her tercihi yaşayın!

Tercih listenize aldığınız, her fakülte ya da yüksekokulu, sanki kazanmış gibi kayıt döneminden, öğrencilikten, mezuniyetten, iş arama döneminden, kariyer basamaklarından, size sağlayacağı hayat standardından başlayarak tek tek gözünüzün önüne getirin.

Şüpheye düştüğünüzde, ayrıntıları bir kez daha sorgulayın ve rahatsızlığınız hâlâ devam ediyorsa, listeden çıkartın!..

Özetin özeti: Gelecek, tesadüflere bırakılmayacak kadar önemlidir!..