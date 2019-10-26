Yazık bu çocuklara!

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) yönelik örnek sorular MEB tarafından açıklandı. Sorular çok uzun metinli ve özellikle Matematik soruları çok “kazık”. Peki, okul bilgileriyle bu sınavda başarılı olmak mümkün mü? Hele ki Türkiye geneli düşünüldüğünde! Evet demek sanki çok zor! Daha da önemlisi, aday sayısı artacak, kontenjanlar ne olacak?

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) yönelik örnek sorular MEB tarafından açıklandı. Sorular çok uzun metinli ve özellikle Matematik soruları çok “kazık”. Peki, okul bilgileriyle bu sınavda başarılı olmak mümkün mü? Hele ki Türkiye geneli düşünüldüğünde! Evet demek sanki çok zor! Daha da önemlisi, aday sayısı artacak, kontenjanlar ne olacak?



Birkaç yıl öncesine gidelim:

TEOG kaldırılarak, güya, liselere giriş sorunu çözülecekti.Herkes evine en yakın okula gidecek, çok az öğrenci sadece “nitelikli” okullar için yarışacaktı.Proje tam anlamıyla “fiyasko”yla sonuçlandı.MEB’in öngörülerine göre LGS’ye 150-200 bin öğrenci girecekti, başvurular bir milyonu aştı!

Sınavsız eğitim olacak, çocuklar, çocukluklarını özgürce yaşayacaktı ama tam tersi oldu. Kapandığı söylenen dershanelere giden öğrenci sayısı daha da arttı.Yardımcı ders kitaplarıyla, test kitaplarına harcanan paralar, yeni sınav sistemi ve “yeni nesil sorular” nedeniyle, ikiye, üçe katlandı!..Bu öğretim yılında, 4+4+4 nedeniyle, sınava girecek aday sayısının daha da artması bekleniyor. Bu yüzden, yarış çok farklı yaş grubundaki çocukları daha da zorlayacak.

Kontenjanlar artar mı?

Peki, Fen, Sosyal ve Anadolu liselerinde kontenjanlar artırılacak mı?

Evet demek çok zor, çünkü bu yıl neredeyse tüm liselerde, tuvaletler dışında, hemen her yer sınıf yapıldı yani okullarda kapasite artırımı yapacak hiçbir alan kalmadı.



Belki sadece tabela okulların sayısı artar ki bunun da tatmin edici sonuçlar vermediğini artık herkes biliyor.



Örnek sorulara gelince, metinler çok uzun.Okullarımızda öğrencileri okumaya ne kadar özendiriyoruz ki sorular okuduğunu anlamaya ve muhakeme gücünü kullanmaya yönelik hale getirildi?



Yeni nesil denilen bu sorular, olsa olsa, sadece bu yönde yayın yapan yayınevlerini zengin eder.

Gelen bilgiler eski kitapların kapak değiştirilerek pazarlandığı yönünde.

Sorular belli ki tam gün eğitim yapan, çok donanımlı okullardan mezun öğrencilere göre hazırlanmış.



Oysa okullarımızın hali ortada. Keşke bu konuda çok daha adil olunabilseydi!



Süre yetmez!



Süre konusunda kesinlikle sıkıntı yaşanacak.



Örnek soruları iki dakika içerisinde çözen sınıf öğretmeni zor bulursunuz! Özellikle de matematikte!

Sınav, çift oturum yerine, tek oturumda gerçekleşse, sanki daha iyi olacak.



LGS’de verilen aranın bir yararı olmadı. Kaldı ki diğer testleri hızlı çözen öğrenci kalan artı zamanını matematikte değerlendirebilmeliydi!



Mahalle okulları güçlendirilmedikçe, sınav kaçınılmaz olacaktır.



En iyi okul?



Bu yüzden eğitimde kaliteyi, sadece bazı okullarda değil, tüm okullarda yükseltmeliyiz ki “en iyi okul, en yakın okul” söylemi karşılık bulsun ve uzak okullardan vazgeçilsin!



Servis için harcanan paralar, en yakındaki okullar için harcansa, emin olun, eğitim, gidilen uzaktaki okullardan çok daha iyi olur ve sınav yarışı büyük ölçüde ortadan kalkardı!

Güya, ikamete dayalı kayıt sistemi var ama nedense tüm okulların önünde uzun uzun servis kuyrukları görmek mümkün.MEB, keşke bu konuyu da biraz araştırsa ama nerdeee...



Adaylara da, velilere de sabır diliyoruz. Zor bir yıl. Kazananı az, kaybedeni çok olacak. Bu yarışa girmeyin desek de yine gireceksiniz ama ne olur çocuklarınızın canına okumayın, çünkü gerçekten buna değmez!İyi okul yoktur, iyi öğrenci vardır ve iyi öğrenciler, nerede olursa olsun başarılı olurlar. Yeter ki onları doğru yönlendirin!..



Özetin özeti: Diğer tüm sınavlar gibi LGS de yüzde 10’u sevindiriyor, yüzde 90’ı üzüyor. Oysa tüm öğrenciler bizim ve hepsinin, MEB, YÖK ve ÖSYM tarafından en doğru şekilde yönlendirilmeleri gerekiyor. Çünkü her çocuğun başarılı olacağı bir alan mutlaka vardır!..