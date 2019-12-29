Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Ne kadar keyifli girilirse, o kadar keyifli geçeceğine inanılır.



Bu yüzden de hemen herkes, olanakları ölçüsünde, yılbaşı akşamını keyifli geçirmeye çalışır, yeni kararlar alır, dünü dünde bırakıp geleceğe umutla bakmaya çalışır...



2020’ye sayılı saatler kala, peki siz, yeni yıla hazır mısınız? Hâlâ bir plan yapmayanlardan mısınız yoksa çoktan yola çıkanlardan mı?



En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.



Öyle ya da böyle, bir karar verin ve yeni yıla kararlı girin ki, bu hep devam etsin yoksa o da 2019 gibi zor biter!..



Overbooking’e yargı freni



Yargıtay, Overbooking olarak bilinen uygulama nedeniyle mağdur olan bir yolcunun açtığı davada, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Havayolu şirketlerinin fazladan bilet satışı yapmaları halinde maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi...



Havayolu şirketleri artık maliyeti azaltmak ve kâr elde edebilmek amacıyla bilet alıp uçağa binmeyen yolcuların oranını dikkate alarak fazladan bilet satışı yaparsa uçağa alınmayan yolcuya maddi ve manevi tazminat ödeyecek...



Yüksek Mahkeme zaman zaman fazladan satılan biletler nedeniyle bazı yolcu ya da yolcuların uçakta yer kalmaması sebebiyle uçağa alınmadıklarına dikkat çekerek, bu mağduriyetin manevi tazminat gerektirdiğine hükmetti.



Bu yönde bir tanzim yok muydu vardı ama keyfe kederdi ve manevi tazminat boyutu yoktu. Umarız, artık çok daha dikkatli olurlar ve bu yöndeki mağduriyetler önlenerek, çok özel seyahatler, daha başlamadan eziyete dönüşmez!



Mısır stratejisi!



Mısır, yeni bir turizm stratejisi hazırlamış. Bundan böyle, kıyı turizmi yerine kültür turizmi öne çıkarılacakmış.



Bu çerçevede bugüne kadar kıyı bölgelerine yapılan yatırım ve bu alana yönelik sağlanan teşvikler, kültür turizmi amaçlı yatırım ve faaliyetlere yönlendirilecek ve teşvik sistemi değişecekmiş.



Yeni stratejide, Mısır’ın yurt dışı tanıtımında kültürel ve tarihi miras öne çıkarılarak, Giza, Sfenks piramitleri, Luksor’daki antik tapınaklar kullanılacağına dikkat çekilerek şu görüşe yer verildi: “Mısır, kıyı turizmi için iyi bir destinasyondur. Ancak Mısır’ı benzer durumdaki diğer ülkelerden ayıran şey kültür ve tarihtir.”









Yeni stratejide kıyı turizminde ucuz ülke konumundan çıkılmak istendiği, bu çerçevede mevcut pazarlar yanında üst gelir grubuna mensup, yüksek harcama gücü olan kesimlerin oluşturduğu; Çin, Japonya, Amerika pazarlarına ağırlık verileceği belirtiliyor.

Bu haber neden bu kadar dikkatimi çekti? Çünkü Mısır, bize rakip ülkelerden biri ve yeni stratejiler geliştirmesi ilginç! Peki, biz bu konuda ne yapıyoruz?..



TÜRSAB’a haciz!



Başaran Ulusoy dönemindeki borçlanmalar nedeniyle daha önce satışa çıkarılmışken icra işlemi durdurulan TÜRSAB binası, 100 milyon lira bedelle yeniden icradan satışa çıkarılmış...



İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bina için ilk ihale 6 Mart 2020’de. Bina, ilk ihalede satılmazsa ikinci satış 10 Nisan 2020’de yapılacakmış.



TÜRSAB’ın bu noktaya gelmesi ve icraya çıkması kabul edilemez bir durum. Böylesine büyük bir sektör, bu ‘utanç’tan bir an önce kurtulmalıdır!



Yarıyıl tatili!



Turizm operatörleri için yılbaşı tatili bitişinde sırada yarıyıl tatili vardı. Harıl harıl ona hazırlanıyorlar ve pek çoğu şimdiden turlarını pazarlamaya başladı.



20 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek iki haftalık sömestr tatilinde Asya’dan Avrupa’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu ya da Afrika’ya çok farklı seçenekler var.



Sıcak ülkeler ya da eğlence parkları mı arıyorsunuz? Seçenek çok, yeter ki bütçeyi belirleyin ve karar verin, gerisi kendiliğinden gelecektir!..