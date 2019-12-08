Yılbaşı planı yaptınız mı?

Yeni yıla sayılı günler kaldı.

Peki yeni yılı, nerede, nasıl karşılayacaksınız?

Eskilerin dediği gibi PTT yani evde, pijama, terlik, televizyonla mı yoksa başka planlarınız var mı?

Eğer ev dışında farklı bir seçenek düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutun, çünkü hem yer kalmıyor hem de fiyatlar, arttıkça artıyor! Yani bir an önce karar vermenizde yarar var.

Birkaç gün önce, iş için Antalya’daydım, bazı oteller dışında, yeni yıla hazır bir kent izlenimi vermedi. İstanbul bile daha bir ışıl ışıl. Adana’yı merak ediyorum. Önceki yıllarda çok farklıydı.

Peki, turizmde 2019 nasıl geçti, 2020 beklentileri nasıl?

İyiydi, daha iyisi bekleniyor.

Peki, yeniliklere açık ve risklere karşı hazırlıklı mı?

Evet demek çok zor!..

CHP şaşırttı!

Görünen o ki, son yerel seçimler, CHP’yi bir hayli cesaretlendirmiş? Sanki, iktidara hazırlık yapıyorlar...

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, turizmcilerle CHP’li belediyeleri buluşturacaklarını belirterek “Sorunlar neler, belediyelerimiz nasıl katkıda bulunabilir, sektör temsilcilerinin beklentileri neler? bunları konuşacağız” açıklaması yaptı.

Torun, İstanbul, İzmir başta olmak üzere, Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğu Antalya, Muğla, Aydın, Mersin gibi kıyı illerinin CHP’li belediyeler yönetiminde olduğunu belirterek 19 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi’nde ortak akıl aranacağına dikkat çekti.

Haydi hayırlısı diyelim...

AIRBNB tartışması

Alternatif konaklama sistemi olan Airbnb, turizmde iddialı ülkelerin gündeminden düşmüyor.

İspanya’da Barcelona turistlere ev kiralamaya kısıtlama getirirken, Bulgaristan kolaylık sağlıyor, Yunanistan’da Airbnb’nin haksız rekabet ortamı yarattığı öne sürülüyor.

Otelciler karşı çıksa da seyahat severler, Airbnb’den memnun!

Bir ara bizde de çok tartışıldı, yasaklandı ama önüne geçildiği söylenemez.

Turistleri memnun eden, otelcileri ise krize sokan bu sistem krizinden bakalım kim kârlı çıkacak?..

Berlin, İstanbul’a rakip olabilecek mi?

Almanya’nın başkenti Berlin’de halen işletmede olan Tegel Havaalanı’nın yerine geçecek olan Berlin-Brandenburg Willy Brandt dokuz yıl gecikmeyle 2020 Ekim ayında hizmete girecekmiş!

2011’de açılması planlanan yeni havaalanının hizmete girmesiyle Berlin-Tegel 8 Kasım 2020’de faaliyete kapatılacak. Daha önce Tegel için planlanmış uçuş operasyonları yeni terminale aktarılacak.

Yapımına 2006’da başlanan ve 2011’de açılması planlanan Berlin-Brandenburg havaalanı, çıkan sorunlar ve özellikle de halkın tepkisi nedeniyle hizmete girişi altı kez ertelendi.

Dokuz yıl gecikmeyle açılacak olan yeni havalimanı da tıpkı bizim yeni İstanbul Havalimanı gibi dünyanın buluşma noktası olma iddiasında.

Aktarmalı uçuşlarda, İstanbul ve Berlin arasında ciddi bir yarış olacağı kesin. Umarız bu arada, dersimizi iyi çalışırız ve Almanların her türlü manipülasyonuna karşı hazırlıklı oluruz...