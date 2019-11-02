ABD’nin oyun çizgisi

Türkiye, Suriye’deki büyük ve tehlikeli oyunu iyi hamlelerle bozunca ABD yeni oyunlar peşinde.

Bunlardan biri de Ermeni tasarısı.

Her sene ısıtılır ve tehdit olarak kullanılırdı. Bu defa iş ‘intikam’ almaya dönüştü.

Ama anlamadıkları bir şey var.

Türkiye bölgedeki adımlarında kararlı ve geri adım olmaz.

Suriye’de terörle mücadele eden bir tek Türkiye kaldı gibi.

Diğer ülkeler petrol ve üs peşinde.

ABD’nin yeni oyunları bölgeye istikrar değil yeni sorunlar getirir gibi gözüküyor.

ABD’nin oyunları sürekli değişse de dünya artık şunu anlamalı: TÜRKİYE, SURİYE’DE TERÖR DEVLETİ VE KORİDORU KURDURTMAZ, KURDURTMAYACAK...

Barış Pınarı anketi...

Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik anket yapılmış.

AK Parti yönetiminin de gördüğü ankette Barış Pınarı Harekâtı’na destek yüzde 82 çıkmış.

Bu milli konu toplumun her kesiminden destek buldu.

Harekâtın mülteci sorununu çözüp çözmeyeceği de sorulmuş ankette.

Yüzde 68.9 ‘evet’ demiş. Yüzde 31.1 ‘hayır’ çıkmış.

Ankete katılanların yüzde 77.6’sı ‘PYD tehdit’ demiş.

Yüzde 60.3’ü ‘Operasyon öncesi diplomasi yeteri kadar kullanıldı’ demiş.

Hem ‘Operasyon düzenlenmeli’ hem de ‘Ödün vermeden devam edin’ diyenlerin oranı ise yüzde 79 çıkmış.

Bu rakamlar Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için yaptıklarına desteğin yüksekliğini ortaya koyuyor.

Bu ankette çıkan sonuca göre, Barış Pınarı Harekâtı’nı CHP’lilerin yüzde 71’i desteklemiş, yüzde 21’i desteklememiş.

İlginç sonuç ise HDP tabanından gelmiş.

HDP’lilerin yüzde 30.8’i harekâta destek vermiş. Yüzde 61 desteklememiş.

İYİ Partililerin yüzde 88’i desteklemiş.

AK Partili olduğunu söyleyenlerin de yüzde 6.2’si desteklememiş.

MHP’lilerin ise yüzde 7’si desteklememiş.

Yapay zekâ ihracatı

Yapay zekâ önemli.

Türkiye’nin geldiği nokta açısından teknoloji ihracatı daha da önemli.

Yüzde 100 Türk sermayeli olan Talya Bilişim, 10’a yakın ülkeye teknoloji ihracatına başlamış.

Talya Bilişim yöneticisi ve ortağı Nilüfer Durukal yüzde 100 yerli yazılımla dünyaya teknoloji ihracatı yaptıklarını kaydetti.

Durukal, Türkiye’de 38 ofisi olan Talya’nın, Londra’da da ofis açarak İngiltere’den tüm dünyaya açılacağını vurguladı.

25 yıldır yazılım sektöründe teknoloji geliştirdiklerini belirten Durukal, “Tayland, Azerbaycan, İran ve Tunus başta olmak üzere 10’a yakın ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz” diyor.

Elektra’nın özellikle otel ve hastanelerde kullanıldığını belirten Durukal, ürünlerinin üniversitelerin ve meslek liselerinin turizm bölümlerinde ders olarak okutulduğunu vurguladı.

Durukal, başarılı öğrencilere Londra bürolarında staj imkânı da vereceklerini söyledi.

Tarımda dijital dönüşüm

Ankara’da ‘Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’ başladı. Bu seneki ana tema ‘Gelecek için teknolojiler” olmuş.

Yabancı firmaların da katıldığı fuarda tarımda dijital dönüşüme yönelik çalışmalar dikkatimi çekti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin teknoloji iştiraki olan Tarnet, dijital kooperatifçilik alanında yapmış olduğu çalışmalarıyla Tarım teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini tanıtıyor.

Tarnet, Dijital Kooperatifçilik kapsamında yakın dönemde hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetimi, E-Dönüşüm, Intranet ve Çiftçi Temas Sistemi çözümleriyle milyonlarca lira tasarruf sağlatmış.

Bu dijital dönüşümden sonra tarım teknolojilerinde yapacağı yatırımlarla da Tarnet, önümüzdeki dönemde milli çözümleri çiftçinin hizmetine sunacakmış.