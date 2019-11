Afrikalı çocukların gözündeki ışıltı

Maarif Vakfı’nın Afrika’da açtığı Etiyopya-Harar’daki okula uzun bir yolculukla gittim. FETÖ ile yurtdışında mücadele için kurulan Maarif’in okulunda öğrencilerle sohbet edip sıralarına oturdum ve gözlerindeki ışıltıya şahit oldum

Batılı ülkeler Afrika’ya sömürü için gitmişler tarihte hep. Altın, elmas...

Türkiye ise ‘kazan-kazan’ ilkesiyle Afrika’ya adım atmış.

Önce büyükelçilikler artırılmış ardından ikili ticari ilişkilerin artırılması için çaba sarf edilmiş sonra da eğitim için okullar açılmaya başlanmış.

Maarif Vakfı, FETÖ’nün en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Etiyopya’da okul açtı. FETÖ’nün Türkiye’nin adını kullanarak oluşturduğu yurt dışı yapılanmasının eğitim ayağıyla mücadele için kurulan Maarif Vakfı, Etiyopya’daki FETÖ’ye bağlı 8 okuldan birini aldı. Bir okulu da kapattırdı.

Afrika Birliği’nin merkezinin bulunduğu Etiyopya’da Maarif’in FETÖ’den okul devralması çok önemli.

Diğer Afrika ülkeleri de bunu örnek alacaktır. Geçtiğimiz günlerde Etiyopya’daydım. Maarif Vakfı’nın Afrika’da açtığı okullardan olan Etiyopya-Harar’daki okula gittim. Bu okula bir sene önce de gitmiştim. O zaman FETÖ’de idi. Bakımsızdı, öğrenci sayısı azdı.

Şimdi ise yoğun talepten bazı öğrencileri alamamışlar. Kapasitenin artırılmasıyla onlar da okula başlayacaklarmış.

FETÖ ile yurtdışında mücadele için kurulan Maarif’in okulunda öğrencilerle sohbet edip sıralarına oturdum. Çocuklar, Türkiye’ye gelmek istiyor ve Türkiye’yi merak ediyor.

Türkiye’den 10 bin kilometre uzakta Türk bayrağını sallayan Afrikalı çocukların gözlerindeki ışıltıyı gördüm. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince daha bir yakın

davrandılar bana.

İslam’ın dördüncü mukaddes şehri

Harar gezimizde Büyükelçi Alp ile eski şehirdeki tarihi dar sokakları da birlikte gezdik.

Harar şehrinin İslam’ın dördünce en mukaddes şehri olduğunu belirten Büyükelçi Alp, Türk işadamlarına ve yatırımcılarına şu çağrıyı yaptı:

“Şehir her geçen gün tarihi güzelliklerini koruyarak gelişiyor. Etiyopya’nın kalkınmasıyla birlikte buranın çok ciddi bir turizm merkezi olacağına inanıyorum. Şimdiden çok turist çekiyor ama bu sayı ciddi şekilde artacak. Dolayısıyla Türkiye ile yakın ilişki içinde olan ve Türkleri de bu kadar seven bir bölgede Türk özel sektörünün de buraya gelip otel açması, pansiyon işletmesi, restoran-kafe açması hem ikili ilişkilere katkısı olacaktır hem de iyi bir pazar teşkil edebilir.”

Harar’da Osmanlı döneminde kalan Türk kökenliler de yaşıyor.

Büyükelçi Alp ile birlikte son Osmanlı Konsolosluk binası olan ve restore edilerek kültür merkezinin açılışına da katıldık.

Osmanlı’nın izleri

Maarif Okulu’nun açıldığı Harar’a gitmek öyle zor ki gören Türkiye nasıl burada okul açtı diye aklından geçirir.

Önce Addis Ababa’ya 6 saate yakın uçuyorsunuz. Oradan da 1.5 saat daha bir iç hat uçuşu yapıyorsunuz. Daha sonra da 2 saate yakın Harar’a karayolu ile geçiliyor. Harar tarihi bir kent. Müslüman şehir ve Osmanlı’nın izlerini taşıyor. İslam tarihi için önemli bir şehir olan Harar’da 100’e yakın cami var.

Son Osmanlı Konsolosluk binası da Harar’da. Bunu da TİKA restore etmiş ve Maarif Vakfı’na kültür merkezi yapması için verilmiş.

104 öğrenciye burs

Anaokulundan liseye kadar farklı branşlarda eğitim veren okulun açılışına Türkiye’nin Etiyopya Büyükelçisi Yaprak Alp, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli, TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin, TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ile gittik. Açılışa yerel bakanlar da katıldı. Okulda şuanda 559 öğrenci varmış. 104 öğrenciye de çeşitli oranlarda burs veriliyormuş.

79 dönüm arazi içerisinde birbirinden bağımsız 5 yapıdan oluşan kampüste okul binası, yurt binası, anaokulu, yemekhane, lojman ve hastane bulunuyor. Ama hastane kısmı daha kapalı. Türkiye’den de öğretmenlerin geldiği okulda toplam 47 öğretmen var.

6 dilde eğitim

Maarif’in Etiyopya Direktörü Şahin, Türkiye’den 5 öğretmenin geldiğini dile getirerek okulda Türkçe eğitimi de verileceğini kaydetti. Açılışta öğrenciler bize daha ilk günden Türkçe şarkılarda söyledi. Okulda 6 dilde eğitim olacağını vurgulayan Şahin, Harar’da okullarına büyük talep olduğunu dile getirdi. FETÖ’nün Addis Ababa’daki bir okulu da velilerin tepkileriyle kapattırılmış. Maarif yoğun mesai harcamış buraya.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli de Addis Ababa’da velilerle uzun görüşmeler yaptı ve Türkiye’nin eğitim için Etiyopya’daki çalışmalarını artıracağını söyledi. Veliler de teşekkür etti Demirli’ye.

‘Antarktika hariç her kıtada okulumuz var’

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile hem Afrika’yı hem de dünyadaki FETÖ ile mücadelelerini konuştum. Akgün, Maarif’in kuruluşundan bugüne geçen üç yıllık sürede, 41 ülkede 317 eğitim kurumunda yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim hizmeti verdiğini söyledi.

100 ülkeyle resmî temas kurulduğunu belirten Akgün, 65 ülkede direktörleriyle faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Akgün, şunları söyledi:

“Ancak Türkiye Maarif Vakfı sadece bu rakamlar ve istatistikten ibaret değildir; okul binaları, öğretmenler, öğrenciler ve müfredattan daha fazlasını ihtiva etmektedir. Maarif Vakfının asıl motor gücü duygu, heyecan ve motivasyondur. Vakfımız Millî Eğitim Bakanlığı dışında yurtdışında Türkiye adına örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri yürüten tek kurumdur. Antarktika hariç her kıtada muhakkak Maarif Okulu bulunmakta ve hepsinde Türk Bayrağı dalgalanmaktadır. Bu, Vakfımız ve çalışanlarımız için en büyük gurur kaynağı ve motivasyon olmaktadır. Vakfımızın her bir çalışanı yurtdışında insanlarla doğrudan temas kurmaktadır. Ve bu temaslarda öğrencilerin gözlerindeki ufacık bir parıltı bizim için asıl motivasyon kaynağı olmaktadır. Anaokulundan lise kademesine kadar her bir Maarif Öğrencisinde bu duygu ve heyecanı görmeniz mümkündür. Bu motivasyonla Türkiye’den binlerce, hatta on binlerce km uzaklıktaki okullarda eğitim ateşimiz yanmaya devam ediyor ve edecektir.”

Sokakta kahve şöleni

Osmanlı’nın ayakta duramayan ve yıkılan son konsolosluğunu TİKA restore ettirmiş. Şuan Kültür Turizm Bakan Yardımcısı olan eski TİKA Başkanı Serdar Çam buraya özel ilgi göstermiş döneminde. İslam’ın beş şartını temsilen beş kapının yapıldığı şehirde kültür merkezinin yakınında kale de var. Turistler özellikle bu bölgeye çok geliyor. Ve özellikle dar sokakları da tarihi yaşatıyor size Harar’da.

Yerel halk ise sokaklarda meyve satıyor renkli giysileriyle. Tabii Etiyopya’nın kahvesi de dünyada çok meşhur. Kahve çekirdeklerini sizin önünüzde kavurarak size bir kahve şöleni sunuyor Etiyopya sokakları...

İlk Etiyopya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 10-15 yıl önce gitmiştim.

‘Buralara tekrar gelir miyim acaba?’ dediğim Etiyopya’ya sanırım 8 defa gittim.

Ama sokaklarda dolaşırken gördüğüm Etiyopya halkının Türkleri çok sevdiği. Bu açıdan belki de Büyükelçi Alp’ın çağrısına biran önce kulak vermek lazım...