FETÖ’nün şüpheli ve sanık sayısı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Darbe girişimi ile ilgili yargı süreçleri devam ediyor.

Soruşturmalar, kovuşturmalar ve OHAL Komisyonu’na yapılan itirazlar...

Tek tek ele alınıyor.

5 Temmuz 2019 verilerine göre soruşturma ve kovuşturmada son durum şöyle:

Soruşturmalar

- 79 bin 275: Soruşturma aşamasındaki dosya sayısı

- 155 bin 560: Şüpheli sayısı

- 1523: Tutuklu şüpheli sayısı

- 17 bin 664: Adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı

- 17 bin 749: Yakalamalı şüpheli sayısı

Kovuşturmalar

- 47 bin 818: Kovuşturma aşamasındaki dosya sayısı

- 69 bin 259: Sanık sayısı

- 5 bin 550: Tutuklu sanık sayısı

- 47 bin 673: Adli kontrol kararı verilen sanık sayısı

- 5 bin 348: Yakalamalı sanık sayısı

Fiili darbe kovuşturmaları

- 26: Kovuşturma aşamasındaki dosya sayısı

- 2 bin 19: Sanık sayısı

- 932: Tutuklu kişi sayısı

- 792: Adli kontrol kararı verilen kişi sayısı

- 263: 289 fiili darbe dosyasından 263’ünün kararı çıktı

Sonuçlanan fiili darbe kovuşturmaları

- 3 bin 611: Mahkumiyet kararı verilen sanık sayısı

- 2 bin 608: Beraat kararı verilen sanık sayısı

- 516: Ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanık sayısı

- 8: Yargıtay’da onanan dosya sayısı

OHAL Komisyonu’ndaki son durum

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 1.5 yıllık süre içinde toplam başvuruların yüzde 62’si hakkında karar vermiş.

9 Temmuz 2019 tarihine kadar alınan kararlar ve devam edenler şöyle:

Ohal tedbir kararları

- 125 bin 678: Kamu görevinden çıkarma

- 3 bin 213: Rütbe alma

- 270: Yurtdışı öğrencilikle ilişik kesme

- 2 bin 761: Kapatılan kurum ve kuruluş

- TOPLAM: 131 BİN 922

Komisyon kararları

- 126 bin 200: Komisyona yapılan başvuru sayısı

- 78 bin 520: Komisyonca verilen karar sayısı

- 47 bin 680: İncelemesi devam başvuru sayısı

- 6 bin 20: Kabul edilen karar

- 72 bin 500: Reddedilen karar sayısı

30 saniye interneti açın diyen kimdi?

15 Temmuz gecesinde darbeciler rahat haberleşemesinler, dezenformasyon ve provokasyon olmasın diye internet kontrol altına alınmıştı.

Bu esnada dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çankaya Köşkü’nde oluşturulan kriz masasına “interneti 30 saniye açın, sonra tekrar kontrol altına alırsınız. Ben sosyal medyada çok aktifim. Bazı paylaşımlarda bulunmam gerekiyor” demiş.

Ve arkasından internet rahatlatılmış...

Pilot Görkem ile tanışan kim?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 15 Temmuz gecesini dakika dakika konuşmuştum.

Bu sohbette Oktay, gecenin kritik kararlarından birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uçak göndermek olduğunu söylemişti.

Ancak o gece Pilot Görkem’i göndermek de kolay olmamıştı ya uçak darbecilerin eline geçerse diye...

Pilot Görkem’in darbecilerden mi yoksa kendilerinden mi olduğunu anlamak için Oktay, neler yaptıklarını anlatmıştı.

En sonunda Oktay, “Yüzde 51 bizden deyin, bizden gibi deyin yeter” sorusunu sormuş ve kritik kararı vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a gecenin meşhur Pilotu Görkem ile sonradan tanışıp tanışmadığını sordum.

Oktay, “Sonradan Görkem Bey ile tanıştım tabi ki. Çok değerli bir arkadaşımız” dedi.

O gece herkese ‘ya uçağı alıp giderse’ diye terler döktürmüştü...