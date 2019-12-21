Rus heyet SU-35 için geliyor

S-400 tartışmaları nedeniyle ABD, Türkiye’ye F-35’leri vermemek için çeşitli kararlar aldı.

Ama Türkiye uçaksız kalmaz ve başının çaresine bakacaktır.

Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da net bir şekilde ifade etti.

Erdoğan Rus savaş uçakları olan SU-35 ve SU-57’yi Rusya’da incelemişti.

Edindiğim bilgi Türkiye, Rusya ile SU-35 alımı için görüşmelerini artırmış.

İlk etapta 32 tane SU-35 alımı planlanıyor.

Ocak ayı içinde de Rusya’dan SU-35 savaş uçağı ile ilgili bir heyet Türkiye’ye gelecekmiş.

Anlaşma olursa Rusya SU-35 uçaklarını kısa sürede Türkiye’ye teslim edebilir.

Ama Türkiye F-35 ihtiyacını SU-57 ile karşılayabilir.

SU-57’de ise daha seri üretime geçilmedi ve Türkiye’ye teslimi kısa sürede olmaz.

Bu nedenle SU-35’lerden sonra Türkiye Rusya’dan SU-57 alımını da daha sonrası için planlıyor.

SU-35, F-35’e göre maliyet, uçak performansı, manevra kabiliyeti ile radar-Infrared Search and Track (ISRT) kabiliyetlerinde avantajlı olduğu söylenebilir.

SU-35’te IRST özelliği var. F-35 ile kıyas edilemeyecek ölçüde ancak F-22’ye yakın veya daha ileri seviyede ağ merkezli harp özelliği var.

Çift motorlu ve çok güçlü. Manevra kabiliyetinin çok üstün olduğu biliniyor. F-22’deki 2D TVC’nin 3D olan versiyonu var.

360 derece yönlendirilen motorlar hiçbir ABD uçağında olmayan ayrı ayrı yönlere yönlendirilme kabiliyetine de sahip. Bunun yanında SU-35’in manevra kabiliyeti daha iyi gözüküyor.

Konyalılara ‘Duruş’lu’ Davutoğlu mesajını kim verdi?

Yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu gibi Konyalı olan Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Konyalı iş adamlarıyla İstanbul’da bir araya geldi.

Konuşmasında Davutoğlu’na yönelik mesajlar vermiş, göndermeler yapmış Bakan Kurum. Ve bir de uyarmış Konyalı iş adamlarını.

“Mevlana’nın da dediği gibi, biz bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir bahara, yeni bir şahlanışa hazırlanmanın vaktidir. Vefalı bir DURUŞ göstermenin vaktidir. Ki en büyük DURUŞ vefadır, vefalı olmaktır...”

Bu cümlelerin ardından Davutoğlu’nun ‘DURUŞ’ adlı bir kitap yazdığını hatırlatalım.

Sayılarla mülteci sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Küresel Mülteci Forumu Cenevre’de yapıldı. Mülteci sorunu dünyanın görmesi ve çare aranması gereken bir konu. Dünyadaki mülteci soruna sayılarla bakarsak şu sonuçlar çıkıyor:

- Dünyada zorla yerlerinden edilen kişi sayısı 71 milyon dolayında

- Ülkesinde yerlerinden edilen kişi sayısı 41.3

- Mülteci 20.4 milyon

- Türkiye 4 milyon mülteci ile dünyadaki mültecilerin yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor

- Sığınmacı 3.5 milyon

- 5.5 milyon Filistinli mülteci.

Libya’daki işimiz ve geçmiş

‘Ne işimiz var Libya’da?’ diyenler önce Doğu Akdeniz’deki oyunlara bakmalı. Bir de tabii ki tarihi geçmişe...Bakın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam Libya ile geçmişimizle ilgili neler söylüyor:

- Libya’da en az Balkanlar kadar aziz hatıramız var.

- Sürgün bölgesi Fizan atasözlerimize girmiş.

- Birçok hususta; askeri, siyasi ticari, milli ortak paydalarımız var.

- 1973’te Trablus’ta ilkokul okurken, pek çok yaşlı, kalburüstü aile Türkçe bilirdi. Türkiye ile de irtibatlıydılar.