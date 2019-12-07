Suriyeâ€™de gÃ¶zÃ¼ olan kÃ¶rler

Londraâ€™daki NATO toplantÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi â€˜terÃ¶rle mÃ¼cadeleâ€™ oldu.Â

DAEÅžâ€™e karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadeleyi TÃ¼rkiye veriyor.

Ama Fransa baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± Ã¼lkeleri TÃ¼rkiyeâ€™yi eleÅŸtiriyor.

AmaÃ§ ne, herkes biliyor.

Ã–zetle sÃ¶ylersek, Suriyeâ€™de gÃ¶zÃ¼ olanlar TÃ¼rkiyeâ€™nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesini gÃ¶rmÃ¼yor ve kÃ¶rÃ¼ oynuyor.

TÃ¼rkiye, operasyon ve sonrasÄ±nda yaptÄ±klarÄ±yla Suriyeâ€™de kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatladÄ±.Â

Cumhur-baÅŸkanÄ± ErdoÄŸan NATOâ€™daki ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gereken mesajlarÄ± verdi.

Ve bildiri â€˜terÃ¶rle ortak mÃ¼cadeleâ€™ vurgusuyla olumlu Ã§Ä±ktÄ±. Ama BatÄ± artÄ±k YPGâ€™yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul etmeli.

TÃ¼rkiye neler yaptÄ±?

FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± operasyonlarÄ±yla elde edilen sonuÃ§larÄ± sÃ¼rekli gÃ¶stermek gerekiyor ki BatÄ± Suriyeâ€™de TÃ¼rkiyeâ€™nin neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlasÄ±n:

- OperasyonlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgenin toplam nÃ¼fusu 1 milyon 700 bin kiÅŸi. BÃ¶lgede koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 400 bin Suriyeli mÃ¼lteci Ã¼lkesine geri dÃ¶ndÃ¼.

- BÃ¶lgede 475 yatak kapasiteli 3 yeni hastane inÅŸa edildi. 6 hastane ve 45 saÄŸlÄ±k merkezi onarÄ±ldÄ±.

- BÃ¶lgedeki 260 bin Ã¶ÄŸrenci ve 7 bin 131 Ã¶ÄŸretmen ile TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan onarÄ±lan ve eksikleri giderilen 761 okulda eÄŸitim devam ediyor.

- YPG/PKK ve DAEÅž iÅŸgalleri sÄ±rasÄ±nda zarar gÃ¶ren kilise ve cami gibi ibadethaneler onarÄ±ldÄ± ve halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±. Tel Abyadâ€™da Ermeni kilisesi TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan restore edildi.

- Sosyal hayatÄ±n yeniden canlanmasÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in 25 spor tesisi ve 2 genÃ§lik merkezi inÅŸa edildi.

- TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin zarar verdiÄŸi tarihi eserler koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±.

- 6 yÄ±ldÄ±r yÄ±kÄ±lmaya yÃ¼z tutmuÅŸ Meydanki BarajÄ± yerel toplumun iÃ§me suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere onarÄ±ldÄ± ve bÃ¶lgedeki 91 kuyu ile birlikte iÃ§me suyu tedarikine baÅŸlandÄ±.

- BÃ¶lgedeki yerel ve etnik dengeler korunarak terÃ¶rden temizlenen Resulaynâ€™da 25 Ã¼yeli yeni bir yerel konsey oluÅŸturuldu.

- BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekÃ¢tÄ±â€™nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±rdaki kasabalarda yaÅŸayan sivillere 4 bin 381 koli gÄ±da, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diÄŸer gÄ±da malzemesi, 2 bin 699 ÅŸiÅŸe iÃ§ecek, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye, 1500 oyuncak daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Â

- Tel Abyadâ€™da TÃ¼rkiyeâ€™den gÃ¶nderilen mobil klinik aÃ§Ä±ldÄ±.

- BÃ¶lgedeki elektrik ve su gibi altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirildi.

10 ilÃ§e ve 140 kÃ¶y kurulacak

TÃ¼rkiye NATO toplantÄ±sÄ±nda da gÃ¼ndeme getirdiÄŸi gÃ¼venli bÃ¶lge iÃ§in bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin taÅŸÄ±n altÄ±na elini koymasÄ±nÄ± ve maddi yardÄ±mda bulunmasÄ±nÄ± bekliyor.

GÃ¼venli bÃ¶lgede 5 bin nÃ¼fuslu 140 kÃ¶y ve 30 bin nÃ¼fuslu 10 ilÃ§e kurulmasÄ± planlanÄ±yor.

Yani toplamda 1 milyon Suriyeli nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±racak yeni yerleÅŸim yeri.

TÃ¼m kÃ¶yler her biri 3+1, 100 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve her birinde bir ahÄ±r bulunan 1000 konutun olacaÄŸÄ± ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸ.

KÃ¶ylerdeki her konuta 4 dÃ¶nÃ¼m tarÄ±m alanÄ± verilecek.

Ä°l ve ilÃ§elerdeki toplam konut sayÄ±sÄ± ise 200 bin olacak.

26.4 milyar dolar nasÄ±l karÅŸÄ±lanacak?

TÃ¼rkiyeâ€™nin Suriyeliler iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi harcama tutarÄ± yerel idareler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla birlikte 40 milyar dolarÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ.

GÃ¼venli bÃ¶lgedeki yeni yerleÅŸim yerinin inÅŸaatÄ± iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 26.4 milyar dolara ihtiyaÃ§ var.

TÃ¼rkiye, uluslararasÄ± toplumun bu yÃ¼kÃ¼ ortak bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lamasÄ±nÄ± istiyor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± â€˜KÃ¼resel MÃ¼lteci Formuâ€™ndaâ€™ uluslararasÄ± yardÄ±mlar masaya yatÄ±rÄ±lacak.

Ã–zetle, samimiyet ve insanlÄ±k testi...

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