Yaptırımlar ve terörle mücadele gerçekleri

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Karar Senato Genel Kurulu’na da gelecek.



Sözde Ermeni tasarısını da gündeme getirdiler.



Suriye’de gözü olanlar Türkiye’nin Suriye’de insani olarak yaptıklarını görmedikleri gibi terörle mücadeledeki etkinliğini de anlamamak için kulaklarını tıkıyor.



Türkiye, DAEŞ ile herkesten fazla mücadele etti. Türkiye’yi eleştirenlere göstermek için bunları tek tek sıralayalım:



- Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı’nda 242’si yabancı uyruklu 45’i Türk vatandaşı olmak üzere 287 DAEŞ’liyi yakaladı.



- Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları kapsamında 3 bin 704 DAEŞ üyesi etkisiz hale getirildi.



- 151 ülkeden 76 bin 818 kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildi.



- Yabancı terörist savaşçılarla bağlantılı faaliyetlerde bulunduğundan şüphelenilen 101 ülkeden 7 bin 621 yabancı sınır dışı edildi.



- DAEŞ ile bağlantılı olabilecek ve Türkiye’ye gelen 9 bin 500 kişinin de girişine izin verilmedi.



Türkiye’deki DAEŞ operasyonları



- Türkiye’de yapılan operasyonlarda DAEŞ ile bağlantılı olmaktan 1200 kişi yakalanmış ve hüküm giymiş. Bu kişilerin yarısı 43 farklı ülkeden. Bu kişiler arasında 406 Türk vatandaşı, 401 Suriyeli, 156 Iraklı, 36 Rus ve 17 Azerbaycanlı bulunuyor.



- Türkiye’de sadece bu yılın ekim ayında 410 zanlı terör şüphesiyle gözaltına alınmış. 40 DAEŞ örgüt mensubu tutuklandı.



- Türkiye’de DAEŞ’e yönelik 2018’de 1130, 2017’de 500, 2016’da 367, 2015’te 187 operasyon gerçekleştirildi.



İstanbul Boğazı’nda kaç keskin viraj var?

Kanal İstanbul Projesi’nin artıları eksileri tartışılıyor.



İstanbul Boğazı’nda geçmişte zaman zaman istenmeyen kazalar yaşanmıştı.



İstanbul Boğazı deniz yolu trafiği için düşük standartlı geometriye sahip.



Hem artan deniz trafiğini kaldırmıyor hem de İstanbul için daha da tehlikeler barındıracak gelecek için.



Boğaz’da 19 tane keskin viraj varmış.



Bu da kaptanlar için olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Gemiler büyüdü, yükler arttı.



Petrol ürünleri taşıyan gemilerde oluşacak bir kazanın geri dönüşü olmayan sonuçları olabilir...



Libya-İzmir sağlık turizmi hattı



Sağlık turizmi Türkiye için çok önemli.



Normal turistin 10 katı döviz bırakıyor.



Sağlık turizminde 1 kişinin harcaması 10 bin dolarları bulabiliyor. Dünyada sağlık turizm potansiyeli ise yıllık 120 milyar dolar.



İzmir, 20’nin üzerinde akreditasyonlu hastanesiyle sağlık turizm alanında atılım yapıyor.



Türkiye ile Akdeniz anlaşması yapan Libya’dan sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenler ön sıralarda.



İzmir’de bir araya geldiğim Mest Group Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İnmez, hasta getirmek için ABD, Afrika, Asya ve Avrupa’da temsilcilikleri olduğunu söyledi.



Libya’da 10 şirketle çalıştıklarını ve Türkiye’ye gelmek için yoğun talep olduğunu dile getiren İnmez, hastalara ful paket sunduklarını vurguladı.

İzmir’de termal ve fizik tedaviyi birlikte verdiklerini belirten İnmez, estetik, güzellik, diş, genel cerrahi ve organ nakline yoğun ilgi olduğunu vurguladı.



Hastalara alternatifli hastane ve fiyat sunduklarını belirten İnmez, “Türkiye bir marka oldu. Dünya ile rekabet edecek konuma geldik. Kanada’da küçük bir göz operasyonu için 6 ay beklenirken biz de yarım saatte yapılabiliyor. Türkiye’ye talep günden güne artıyor” dedi.