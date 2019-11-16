Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin sonuçları önemli.

Erdoğan, görüşmede, terör ve teröristlerle ilgili dosyaları, filmleri ve görselleri paylaştı.

100 milyar dolar ticari hedefli stratejik ortağımız olan ABD’ye Türkiye’nin terörle mücadelesini anlattı. Rakamlar verdi, belgeler verdi...

Görüntülerden Trump etkilenmiş.

Basın toplantısında da Trump, Erdoğan’a olumlu mesajlar verdi.

ABD ile ilişkiler hep iniş çıkışlı olmuştur.

Bu ziyaretin ardından iki ülke için de yeni dönem yeni sayfa başlıyor.

Ziyarette teröristlerin eylemlerini izleyen, bilgilerini dosyalarla gören Amerikalılar kendilerine yapılan terör eylemlerini unutmamalı.

Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Terörist teröristtir.

Amerika’daki 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrası dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un tüm dünyaya seslenerek söylediği sözlerini ABD’ye hatırlatmak istiyorum:

“Bundan böyle ya bizimlesiniz ya da teröristlerle.”

ABD artık dünyaya yaptığı kendi çağrısına daha samimi uymalı.

YPG/PKK’nın eylemleri ortadayken teröristlere destek verilmemesi gerekiyor.

Özellikle Suriye’nin petrol gelirlerini YPG almamalı.

Petrol gelirleri Suriye’nin güvenli bölge başta olmak üzere yeniden yapılanmasında kullanmalı.

Erdoğan ziyarette hem ABD kamuoyuna hem de ziyareti televizyonlardan izleyen dünyaya gereken mesajları verdi.

Yani artık ABD’nin de bölgede yeni beyaz sayfa açması gerekiyor...

MİT Başkanı hangi filmleri izler?

MİT yöneticileri hep merak edilir.

Hangi filmleri izler, hangi kitapları okur...

Geçenlerde sinemaya gittiğimde tesadüfü olarak MİT Başkanı Hakan Fidan’ın gittiği filmlerden birini öğrendim.

Fidan Ankara’daki ödüllü butik sinema olan Cinemaximum Atakule’ye gitmiş.

Hem de Fidan ile birlikte MİT’ten toplu gelenler de olmuş aynı filme.

Film yaz başında oynayan ‘John Wick 3’.

Hareketli bir aksiyon filmi.

Gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick’in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor...

50 milyonuncu yolcuya doğru

İstanbul Havalimanı Türkiye için büyük prestij oldu.

Dünyanın en büyükleri içinde.

Açıldığı günden beri havalimanını kullanan yolcu sayısı artıyor.

50 milyonuncu yolcu için özel hazırlık yapılıyormuş.

Bunu Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan anlattı sohbetimizde.

İstanbul’un ekonomisine de büyük katkı sağlıyor yeni havalimanı...

Türkiye 20 ülkede okçuluk kursu veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre 20 ülkede Türk okçuluğu kursu veriyormuş.

Bu kurslara yurtdışında şuana kadar 500 kişi katılmış.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’ten aldığım bilgiye göre Malezya’da da Türk okçuluğu müfredata girmiş okullarda.

Kahire ve Kudüs gibi şehirlerde ilgi yüksekmiş.

YTB’ye alkış

Suriye’de kimileri petrolün kimileri de üs peşinde.

Türkiye ise orada huzur ve güven ortamının artırılması için çalışıyor.

Yurt Dışı Türkler Başkanlığı (YTB) Suriye’nin 4 şehrinde çatışmalardan etkilenen çocukların travmalarının azaltılması için etkinlikler düzenlemiş.

Bunlar Hacivat ve Karagöz, Rafa’dan Tayfa, müzik dinletileri, yarışmalı oyunlar...

Özellikle de yetimhanede kalan çocukların katılımı sağlanıyormuş.

Alkışlar YTB’ye gelsin...