CAN YAMAN VE BİR YALAN

“Erkenci Kuş”la parlayan yıldızına konuştukça darbe vuran Can Yaman’ın Gold Film’e çekeceği “Can Dostum” dizisi ertelendi mi, iptal mi oldu?

Anlaşılan o ki Can Yaman, söyledikleriyle sadece kendisinin değil, bazılarının da fabrika ayarlarını bozdu.

“2. Sayfa”nın canlı yayınında Müge Dağıstanlı, telefonla görüştüğü yapımcı Faruk Turgut’un kendisine söylediklerini şöyle anlattı:

“Ocak ayında askere gidecek olan Can Yaman’ın yeni dizisi şubatta başlayacak, martta yayınlanacaktı. Yapımcı bana, senaryoda içine sinmeyen bazı bölümler ve Can Yaman’ın İspanya’daki çizmeyi aşan açıklamaları nedeniyle diziyi eylül ayına ertelediğini söyledi.”

Kafalar karıştı

İki gün sonra Cengiz Semercioğlu, Can Yaman’ın kadınlara bakışı nedeniyle partneri Pınar Deniz’in diziden çekildiğini yazdı. Deniz’in sosyal medyada “kahraman” ilan edilmesi üzerine yapımcı Turgut’un attığı şu twit, kafaları karıştırdı:

“Pazartesi dizinin iptal edildiğini, çekilmeyeceğini bütün muhataplarına bildirmiştim. Çekilmeyecek diziden ayrılmak ne demek, anlamadım?”

Dizi ertelendi mi, iptal mi edildi?

Dizi ertelendi de Pınar Deniz, Can Yaman yüzünden “Ben yokum” dediyse, helal olsun. Herkesin yapamayacağı bir kahramanlık bu.

‘Kral’ın kadrosunda

Şayet oyuncuya dizinin iptal edildiği bildirildikten sonra, “Can Yaman yüzünden çekildim” dediyse, iş başka. O zaman ciddi bir yalan ve ucuz kahramanlıktır söz konusu olan.

İşin aslını merak edip Faruk Turgut’a sordum, yanıtı şu oldu:

“Pınar da biz de ikinci bölümün senaryosunu bekliyorduk. Cumartesi günü senaryo geldi. Pınar’a da aynı gün senaryo gitti. İkinci bölüm senaryosunun kötü gelmesi, senaristlerin aynı anda Star TV’ye ‘Kef’ diye bir senaryo yazmalarından ötürü pazartesi günü hem kanala, hem Pınar’ın menajerine işin iptal edildiğini bizzat ben bildirdim.

Dizi iptal edilmeyip, ertelenmiş olsa 10 ay sonrası için hangi oyuncu bekler. Ayrıca niye beklesin? Pınar, iyi bir oyuncu ve karakterli bir kız. Can Yaman’a tepki olarak diziden çekildiği haberinin ondan çıktığını sanmıyorum. Yapılanı, Can Yaman olayını gündemde tutma çabası olarak görüyorum.”

Pınar Deniz’le ilgili çıkan son haber ise genç oyuncunun Özcan Deniz’in “Kral” dizisiyle anlaştığı. Hadi hayırlısı.

ABD FIRST LADY’SİNİN KİTABI ‘FREE MELANIE’

CNN muhabiri Kate Bennett, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi fist lady Melanie’nin kitabını yazdı. “Free Melanie” adlı kitap çıkar çıkmaz ABD’de çok satanlar listesine girdi.

“Free Melanie” okurlarını, Melanie Trump’un Slovenya’daki çocukluğundan Beyaz Saray günlerine uzanan bir yolculuğa çıkaran bir çalışma.

Kitap, Melanie’nin Michelle Obama’yı anımsatan konuşmaları, Meksika sınırına ziyaretleri esnasında giydiği, “Benim Umurumda Değil. Ya senin?” yazan kıyafetleri, aile içi ilişkileri, göçmen kimliği ve politika hakkında ne düşündüğüne dair pek çok konuya açıklık getiriyor.

Kate Bennett, büyük ilgi gören kitabında Melanie Trump’ın tarihteki en tuhaf first lady’lerden biri olduğu sorusuna ışık tutuyor.

Dünyadan ilk olarak Piemme İtalya’nın haklarını satın aldığı kitap, çok yakında Büyükada Yayıncılık tarafından Türkçeye çevrilip, satışa sunulacak.

GÜNÜN SÖZÜ

“İyi insan ol, fakat bunu ispatlamak için zaman harcama.” (Thomas Stearns)