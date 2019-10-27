İBRAHİM EREN, TRT’DE YAPACAKLARINI ANLATTI

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ‘7. Boğaziçi Film Festivali’ kapsamında ‘Uluslararası Arthouse Stratejisine Doğru: Filmler, Sektör ve TRT’ adlı sunum yaptı. Eren, Feriye’de kendisini dinlemeye gelenlere yakın gelecekte TRT’de olacaklara dair ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Eren’in söyledikleri: “TRT Genel Müdürü olarak, önümüzdeki dönemde iki büyük projem var.TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ‘7. Boğaziçi Film Festivali’ kapsamında ‘Uluslararası Arthouse Stratejisine Doğru: Filmler, Sektör ve TRT’ adlı sunum yaptı. Eren, Feriye’de kendisini dinlemeye gelenlere yakın gelecekte TRT’de olacaklara dair ilginç açıklamalarda bulundu. İşte Eren’in söyledikleri: “TRT Genel Müdürü olarak, önümüzdeki dönemde iki büyük projem var.Bunlardan biri; TRT’nin kurumsallaşma meselesi. TRT kanunu değişti, bu çerçevede yeniden yapılaşma ve kurumsallaşma çalışmasına başladık, bitirmek üzereyiz. Sonrasında kurum kültürünün değişmesi var, ama o zor bir süreç ve bizim de bu konuda yapacağımız çok şey var. Bunları yapıyor olmamızın sebebi, TRT’yi uluslararası bir marka yapabilmek. Bu nedenle Avrupa’nın nereye gittiğini, neler yaptığını iyi takip edebilmek için seçimle EBU Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Geçtiğimiz yıl ‘TRT’de Tanıdık Var Mı?’ başlıklı bir sunum yaparak, kamuoyundaki mevcut algıyı ortaya koymuştum. Bunu değiştirmek adına TRT’de işi merkeze alan bir anlayış için kurumsal yapı çalışması başlattım.”

2020’DE NELER OLACAK?

Eren, son aşamasına geldikleri kurumsallaşmayı tamamladıktan sonraki hedefini ise şöyle açıkladı:

“Yapısal değişikliğe gitmemizin sebebi, TRT’yi uluslararası bir marka yapabilmek. TRT’yi uluslararası bir oyuncu yapabilmek için seçimle EBU Yönetim Kurulu Üyesi oldum. EBU alt komisyonlarında görev yapan arkadaşlarımız Avrupa Yayın Birliği’nin verilerinden yararlanır hale geldi. TRT’nin kanalları arasında marka bütünlüğü yok. Bir TRT World’ün markasına bakın, bir TRT Müzik’e; ayrı yüzyıllarda gibi... Marka bütünlüğünü sağlamak için Eylül 2020’den itibaren TRT’nin çatı bir markası olacak. Her kanal, onun altında konumlandırılacak.”

TV İZLEMEYEN 14-24 YAŞ GRUBU İÇİN DİJİTAL YAYIN

Gençlerin artık televizyon izlemediğine dikkat çeken Eren, 14-24 yaş grubuna ulaşmak için TRT’nin 2020’den itibaren dijitale de ağırlık vereceğini açıkladı: “2020’den itibaren formatlarda da değişiklik yapacağız. TRT yayınları dijitalleşecek. Genç bir ekip var... Aplikasyonlar yenilendi. TRT 2 ve TRT Belgesel, Instagram ve Twitter’da çok güzel yönetiliyor şu anda.

14-24 yaş arası kesinlikle TV seyretmiyor ama bizim kamu yöneticisi olarak onlara ulaşacak işler yapmamız lazım.

Süresi 60 dakika olan 10 bölümlük bir gençlik dizisi yapacağız. Osmanlı’nın son döneminde İstanbul’un işgalinden kurtuluşuna geçen süreyi anlatan yeni bir projemiz var. Dizilerimizin maliyetini düşürmek için, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda aldığımız arazide plato kuracağız. Yayınları çok izlenen TRT Çocuk’un dünyaya franchising’ini de vermek istiyorum.”

‘HALKA’YA ‘PEAKY BLINDERS’ KURGUSU

İbrahim Eren, televizyonda beklenen reytingi alamayan, ama dijitalde çok izlenen ‘Halka’ dizisinin hayranları için de şu müjdeyi verdi: “TV’de beklediğimiz reytingi alamayan, ama dijitalde çok izlenen ‘Halka’ için arkadaşlar, “Uluslararası bir potansiyeli olan bir yapım bu” dedi. O yüzden diziyi durdurduk. Her bölümü 120 dakika olan projeyi ‘Peaky Blinders’ın kurgucusuna gönderdik. O şimdi bölümleri kısa episode’lar haline dönüştürüyor. Bitince, onu dijital platformlarda uluslararası kamuoyuna sunacağız.”

KIZLARINA ‘ELİF’ ADI VEREN ŞİLİLİLER

İbrahim Eren’in, Ortaköy Feriye’deki sunumda Türk dizilerinin dünyada yarattığı etkiyi anlatırken Kanal 7’nin ‘Elif’ dizisinden verdiği örnek ilginçti. Eren, “Şili’de bile acayip popüler Türk dizileri... Kanal 7’nin ‘Elif’ diye bir dizisi var, çoğunuz seyretmemiştir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene Şili’de 100’den fazla aile dünyaya gelen kızlarına ‘Elif’ adını koymuş” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Bana surat asma ey hayat; misafirim sonuçta, kalkar giderim.” (Özdemir Asaf)