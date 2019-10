‘SEN ANLAT KARADENİZ’ ‘FİNAL’ YAPIYOR

ATV’nin, ilk bölümün ekrana geldiği 24 Ocak 2018’den bu sezon başına kadar, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ sevenlerini üzecek bir haberim var.

İlk bölümünden itibaren Trabzon’da çekilen dizinin yapımcılığının yanı sıra yazanı ve yönetenlerinden biri olan Osman Sınav’a sordum ‘Sen Anlat Karadeniz’in akıbetini...

Çünkü İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı projenin geleceğine dair televizyon dünyasında birçok söylenti söz konusuydu.

Sınav, dizinin 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceğini açıkladı.

Sınav, ATV’ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini de söyledi.

Bir bilgi daha vereyim. ATV, ‘Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den bu sezon transfer ettiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisini koyacak.

ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI ‘İNTERNET BAĞIMLILIĞI’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2018 yılında, 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 72.9 olan internet kullanımı, 2019’da yüzde 75.3’e yükseldi.

We Are Social araştırma şirketinin verilerine göre, bugün Türkiye’de internet kullanıcı sayısı, 59 milyon.

Ülkemizdeki aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise,

52 milyon. Türkiye’de mobil cihazlarla internete bağlanan 44 milyon insan var.

Türkiye’de günde ortalama yedi saatini internette geçirenler, bu sürenin iki saat

46 dakikasını sosyal medya platformlarına ayırıyor.

Kullanıcıların internette en çok kullandığı platform yüzde 92 ile YouTube...

Bu verilere bakınca ortaya çıkan güncel sorunun adı;

internet bağımlılığı...

Samsung’un başlattığı dijital farkındalık projesi ‘İnterneti Tadında Kullan’ın tanıtımında konuşan psikiyatrist ve psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen, “Sosyal medya yüzünden haz odaklı hedonist bir toplum haline geldik” dedi ve ekledi: “İlk çağlardan itibaren insanoğlunun sevilmek, değer ve itibar görmek gibi hayat amaçları hep aynıydı. Şimdi bunlara ulaşma araçlarımız değişti. En acı olanı ise ‘iyi hissetmek’ adına bağlandığımız araçlarımızın araçları olduk.

Türkiye’de bir kişinin internet, sosyal medya, telefon gibi araçlarda ortalama yedi saat zaman geçiriyor. Gerçek hayatın stresinden ve acısından kaçarken sanal bir dünyada iyi hissetme çabamız, gerçek hayata döndüğümüzde ona adapte olmamızı zorlaştırıyor. Bu nedenle de gün geçtikçe kaygı bozuklukları daha da artıyor.”

MIAMI’DE 70 KATLI OKAN TOWER

Kurulduğu yıl 84, bugün ise 26 bin öğrencinin okuduğu Okan Üniversitesi, 20’nci yılını Fazıl Say konseriyle kutladı.Kurulduğu yıl 84, bugün ise 26 bin öğrencinin okuduğu Okan Üniversitesi, 20’nci yılını Fazıl Say konseriyle kutladı.Okan Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Fazıl Say dinletisi için kampüse gittiğimde, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan’la sohbet ettim. Odadaki insan boyundan büyük gökdelen fotoğrafı ne diye sorduğum Okan şunları söyledi:

“ABD’de bir Türk firmasının hayata geçireceği en büyük projenin fotoğrafı o... 300 milyon dolar’lık bir yatırımla Miami’nin şehir merkezinde 70 katlı Okan Tower Miami’yi yapacağız. Hilton’ın işleteceği 230 odalı Miami By Hilton, 153 rezidans ve ofisin yer alacağı Okan Tower; American Airlines Arena, Miami World Center, Freedom Tower, Bayside Market Place ve Miami Port’un bulunduğu Miami Downtown’ın parmakla gösterilecek projelerinden biri olacak.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Akıttığın gözyaşlarını silmek yerine, akmasına neden olanları sil hayatından.” (Gabriel Garcia Marquez)