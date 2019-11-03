VELİAHTLARININ NİYE BÖYLE BİR RESMİ YOK?

Instagram’da bir görsel ararken gördüm Yeşilçam’ın ‘beşi bir yerde’sinin resmini…

Düne kadar Yeşilçam’ın yıldızları vardı, bugün dizi yıldızları…

Yeşilçam’ın beş kadın yıldızının bir arada resmi var, ama günümüz dizi yıldızlarının yok…

Türkiye’de dün de ressamlar vardı, bugün de var. Bilgisayar hayatımıza girdikten sonra bu tür çizimleri yapmak daha da kolaylaştığı halde, dizilerin beş kadın yıldızının bir arada resmedildiği çalışma niye yok?

Türk Sineması’nın dört kadın yıldızı Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın, oyunculuktaki veliahtları belli. Türkan Şoray, Bergüzar Korel; Fatma Girik, Tuba Büyüküstün; Filiz Akın, Farah Zeynep Abdullah; Hülya Koçyiğit, Aslı Enver dedi. Gülşen Bubikoğlu’na da Serenay Sarıkaya ile Beren Saat kaldı.

Yeşilçam’ın ‘beşi bir yerde’si sosyal medyada sıkça paylaşılırken, dizilerin kadın yıldızlarının bir arada çizilmiş resmi yok dijital dünyada...

‘Dört Yapraklı Yonca’nın veliahtları, izleyicisinin gönlünde henüz aynı yeri edinemedi demek ki...

Hepsi dizi yıldızı

Korel, Büyüküstün, Abdullah, Enver, Saat ve Sarıkaya’nın oynadıkları dizilerle hayran kitleleri oluştu. Ancak Türk Sineması, Yeşilçam dönemindeki gibi üretim yapamadığı için dizi starı kadınlar, aynı zamanda film yıldızı olamadı.

‘Susuz Yaz’ Hülya Koçyiğit, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ Türkan Şoray, ‘Yılanların Öcü’ Fatma Girik, ‘Gurbet Kuşları’ Filiz Akın demek.

Yeşilçam’ın kadın starlarının sinemadan kazandıkları parayı bir diziden kazanan kadın oyunculardan hiçbirinin adıyla özdeşleşen filmi yok. Çünkü, henüz hiçbiri sinemada rüştünü ispat etmedi, edemedi.

Filmlerle diziler arasındaki en büyük fark da bu… Geniş kitlelerin sevdiği filmler başrol oyuncularına ömürlük, en popüler diziler ise dönemsel şöhret kazandırır.

RIFAT ILGAZ’IN ‘HABABAM SINIFI’NI YAZMA NEDENLERİ

27 yıldır Anadolu’dan gelip, İstanbul’daki devlet üniversitelerini kazanmış maddi durumu iyi olmayan öğrencilere karşılıksız burs veren 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), bu kez de eğitim gönüllülerini ödüllendirdi. 1. Eğitim ve Kültür Ödülleri, İş Sanat’taki törende sahiplerini buldu. ‘Hababam Sınıfı’nın öğretmen yazarı Rıfat Ilgaz’ın ödülü alan oğlu Aydın Ilgaz, babasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Geceye davet edilince çok heyecanlandım. Çünkü Rıfat Ilgaz ilk kez böyle bir ödüle layık görüldü. O nedenle vakfın yetkililerine teşekkür ediyorum. Babam, ‘Hababam Sınıfı’nı yazmasının gerekçelerini şöyle anlatırdı: ‘Hayatta iki iş tuttum; biri çocukları okutmaktı, ikincisi de yazdığımı çocuklara okutmak.”

Ilgaz, ölümünden sonra arşivde bulduğu babasının son şiirinden dizeler okurken şöyle dedi:

“Babamın 1991 yılında yazdığı şiirden üç dizeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

‘Son Şiir…

Elim birine değsin,

Isıtayım üşüdüyse,

Boşa gitmesin son sıcaklığım…’

Eğer bu gece o sıcaklığı hissettinizse ne mutlu!”

KADINLAR MATİNESİ İÇİN İDEAL KADRO!

Günlerce konuşulan, yazılan bir düğünle futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, BVS Group’un kadrolu şarkıcısı oldu. Şirketin Ataköy Marina’daki eğlence mekanı Nossa Costa’da program yapmaya başlayacak Ciğerci, hakkındaki eleştirilerime yanıt vermek için aradığında, menajer Haluk Şentürk’ün kendisine, Bülent Ersoy’la birlikte kadınlar matinesi teklifinde bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetine ilaç bulunmaz.” (Hz. Ali)