Aşırıcılığa karşı 9 ülke bir kitap

9 ülkeden birçok akademisyen ve gazeteci çeşitli makalelerle aşırı grupları, göç sorununu ve medyayı kitaplaştırdı.





Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Irak, Pakistan, Suriye, Tunus, Türkiye ve Norveç’ten gazeteci ve akademisyenler bir kitapta buluştu: Ortak düşünceleri; dünyada aşırıcılık faaliyeti gösteren ekstremist grupların, yandaş toplama araçları arasında sosyal medya önemli bir yere sahip. Ve bu ekstremist gruplar ifade özgürlüğüne sığınarak azınlık haklarına sahip, çıkan, çoğulcu ve özgürlük taraftarı insan ve grupları yine sosyal medya üzerinden hedef alıyorlar.

Kitabın adı hayli uzun: “Transnational Othering - Global Diversities: Media, Exterminism and Free Expression”. Çalışma akademisyen ve gazetecilerin bir araya gelerek yaptıkları konferans ve atölyelerdeki tartışmalardan oluşuyor. Oslo Metropolitan Üniversitesi’nden Elisabeth Eide ve Kristin Skare Orgeret ile Humboldt Üniversitesi’nden Nil Mutluer tarafından derlenen kitaptaki makaleler birbirinden bağımsız gibi görünüyorsa da çoğu Müslüman nüfusa sahip farklı ülkelerdeki birbiriyle ilişkili kompleks konulardan oluşmakta.



Kitaptaki her bir makale de değişik coğrafyalardaki cinsiyet, sınıf, etnisite ve sınıf temelli güç ilişkilerini göz önüne seriyor. Kitabın kendisi Avrupa egemen bakış açısının dışında ülkelerin yerellerinden medya, aşırıcılık (ekstreminism) ve özgür ifade üzerine bilgi sunuyor. Kitapta yer alan yazarlar Avrupa egemen bilginin tek doğru bilgi olmadığı noktasında da birleşiyor.









Kitaptaki en dikkat çekici konu aşırıcılığın (ekstremizm) yükselişi. Ve bununla ilişkili olarak terörizm, çoğulculuk ve azınlık hakları, ifade özgürlüğü, bölgesel eşitsizlikler ve medya üzerine yapılan bir dizi tartışmayla gazeteci ve araştırmacılar arasında bir köprü kurmasının önemi üzerinde duruluyor. Bu sorunlara ilişkin ‘Avrupa egemen merkezci’ yaklaşıma da eleştirel bir bakış sunuyor.



Humboldt Üniversitesi’nden Nil Mutluer, bugün dünyada aşırıcılık faaliyeti gösteren ekstremist grupların, terörizm dahil birçok eylemleri için yandaş toplama araçları arasında sosyal medyanın önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak şöyle diyor:



“Bu ekstremist gruplar aynı zamanda, ifade özgürlüğüne sığınarak azınlık haklarına sahip çıkan, çoğulcu ve özgürlük taraftarı insan ve grupları da gene sosyal medya üzerinden hedef alabiliyor. Bu durum gazeteciler açısından da önemli bir sorun. Birçok ülkede gazeteciler bu aşırı grupların hedefinde. Kitapta yer alan her bir makale, hem ekstremist grupların hem de otoriterleşen devletlerin toplumsal cinsiyet, azınlık hakları, ifade özgürlüğü ve haber yapma alanlarında akademisyen ve gazetecilerin farklı ülkelerdeki araştırma, deneyim ve analizlerini konu almakta. Dolayısıyla kitap gazeteciler açısından da büyük önem taşıyor.”