2019’da neler iz bıraktı?

Eskişehir’e gitmek için neden: OMM: Tokyo Olimpiyat Stadı’na da imza atan, şimdi Haruki Murakami’nin kütüphane projesi üzerinde çalışan Japon mimar Kengo Kuma, Eskişehir’de Erol Tabanca’nın çağdaş sanat müzesi OMM’da da harika bir iş çıkardı. Türkiye’nin her yerinden ve hatta yurt dışından birçok sanatsever sırf Kengo Kuma imzalı OMM’u görmek için Eskişehir’e gidiyor ve UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Odunpazarı evlerini de görme fırsatı buluyor.

Dolapdere’yi çağdaş sanat merkezi yapan müze: Arter: Pilevneli, Dirimart gibi galerileri Dolapdere’ye getiren, oyunu değiştiren aslında bu yıl 50. yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’na bağlı Arter’di. Daha önce 9 yıl boyunca İstiklal Caddesi’ndeki yerinde ziyaret ettiğimiz Arter, Dolapdere gibi bir semti değiştirebilecek güce ve etkiye sahip tek müze. Mimarisiyle de koleksiyonuyla da çok ses getirdi.

En popüler sanat galerisi: Sergileriyle olduğu kadar partileriyle de çok konuşuldu Murat Pilevneli’nin Dolapdere ve Mecidiyeköy’deki Pilevneli Galeri’si.

Yeni havalimanı: 5 Nisan’dan itibaren hayatımız değişti, Atatürk Havalimanı’yla vedalaştık ve İstanbul Havalimanı’na taşınmış olduk.

THY’nin Ridley Scott filmi: ‘Yaratık’, ‘Bıçak Sırtı’, ‘Thelma ve Louise’ ve ‘Gladyatör’ gibi klasikleşmiş filmleriyle sevdiğimiz usta yönetmen Ridley Scott’un çektiği Türk Hava Yolları reklam filmi beğenildi. İstanbul’un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan ‘Yolculuk’ adlı kısa filmde başrolde ‘Blade Runner 2049’ filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks var. Kendisine Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık kısa filmde Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı’nı da görüyoruz, THY’nin yeni üniformalarını da... ‘Yolculuk’, sadece THY’nin değil, İstanbul’un ve yeni havalimanının da tanıtımını yapıyor dünyaya. Ridley Scott’un gözünden İstanbul görüntülerini görüp de İstanbul’a gelmek istememek mümkün değil.

‘Turquoise Coast’ etkisi: Türkiye ile ilgili uluslararası basında çıkan en iyi haber, Conde Nast Traveller’ın 10 sayfalık, ‘Türkiye rivierasının geri dönüşü’ başlıklı yazısıydı. Yazıyı, Nevbahar Koç ve İrem Kınay imzasıyla Assouline’in yayımladığı “Turquoise Coast” kitabından fotoğraflar tamamladı.

En sevindiren ödül: Haluk Bilginer’in Emmy Ödülleri’nde aldığı En İyi Erkek Oyuncu ödülü. Sahnede ödülünü mükemmel bir İngilizce konuşmayla kabul edişi ve konuşmasında söyledikleri de güzeldi.

İki özel kadına veda: 2019’un başında sadece sanatçılığıyla değil, aynı zamanda örnek bir Cumhuriyet kadını olmasıyla da hepimize gerçek bir rol modeli olan Gülriz Sururi’yi kaybettik, 2019’un son günlerinde ise Yıldız Kenter’i kaybetmenin acısını yaşadık. Gülriz Sururi de, Yıldız Kenter de olağanüstü yeteneklerdi, sıra dışı kadınlardı, nevi şahsına münhasırlardı, birbirlerine benzemiyorlardı ama ikisi de her zaman zarif, bakımlı ve mükemmeliyetçiydi.

Dirvanaların hayvan hakları zaferi: Tanem Sivar ve Edhem Dirvana’nın çabasıyla ve kamuoyu desteğiyle hak yerini buldu, Django ve Pamuk’u zehirleyerek öldüren suçluya tam 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası verildi. Üstelik “erteleme” ya da “para cezasına çevirme” de yok. Bu karar çok değerli, çünkü emsal teşkil ediyor.