Başarıları gurur veriyor

Türk mutfağının dünyadaki yükselişi devam ediyor. Şef Coşkun Uysal, tam 3 yıl önce Avustralya’da Melbourne’de açtığı Tulum adlı restoranıyla yılın en iyi restoranı ve en heyecan verici şef ödüllerini kazandı

Şef Coşkun Uysal’ın Melbourne’de tam 3 yıl önce açtığı restoranı Tulum’un başarısı önce Time Out Melbourne Yeme-İçme Ödülleri’nde tescillenmişti, 2017’de en iyi ‘casual dining’ restoran ödülünü kazanarak. Daha sonra Gourmet Traveller dergisi tarafından 1 yıldızla ödüllendirildi, en iyi restoranlar listesine girdi. 2018-19 Good Food Guide’a girmeyi de başardı. Good Food Guide, Avustralya’nın Michelin Guide’ı seviyesinde, bu rehbere girebilmek bile başlı başına başarı. Victoria bölgesinde ilk defa bir Türk restoranı 1 Chefs Hat ödülü aldı. Bu da 1 Michelin yıldızıyla eş değer. Bu ödülle birlikte Gault Millau tarafından da Best Restaurant Of The Year Award için Tulum aday gösterildi. Tulum, gastronomi dergisi Gourmet Traveller’da ise Avustralya Top 100 Restaurant listesine girdi. Tulum Restaurant ile Türk mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını anlatmak isteyen Coşkun Uysal yaptığı yemekler ve sunumla bunu başardı. Dünyanın önemli metropollerinde açılan yeni restoranlar sayesinde Türk mutfağının kebaptan ibaret olmadığını dünya sonunda keşfetti diye seviniyoruz.

Bu hafta yeme-içme dünyasında alınan en güzel haber ise Melbourne’den geldi. “İnanılmaz bir yeme içme kültürü var burada. Her mekân birbirinden iyi ve standart, kalite ve yaratıcılık gerçekten çok üst düzey. Türk mutfağını ve kültürümüzü anlatmak için çok emek vermekteyim” diye anlatıyor Coşkun Uysal. Sonra da müjdeyi veriyor, Tulum, “Delicious 100” listesinde birinci oldu.

2019’da Victoria eyaletinde yılın en iyi restoranı seçildi. GQ dergisi tarafından Avustralya’nın en heyecan verici 8 şefi arasında gösterildi. Tulum’un kurucusu şef Coşkun Uysal’ı Türkiye’nin ilk yerli kafe zinciri The House Cafe’den hatırlarsınız. Bir dönem Nupera’da Esra Muslu ile birlikte Moreish adlı bir fine dining restoranı da açtı Coşkun Uysal.

Şimdi ise Melbourne’de Tulum adlı Türk restoranıyla harikalar yaratıyor. Tulum’da hedefi Osmanlı ve Türk mutfağını yeniden yorumlamak, çağdaş bir bakış açısı getirmek. Menüde sumak ve anasonlu istiridyeden sakızlı ve fıstıklı fırında beyaz peynire, patlıcanlı, hurmalı, yoğurtlu, kabak çiçekli kuzu tartardan çikolata, sakız ve Türk kahveli crumble’a farklı lezzetler dikkat çekiyor.

Uluslararası gastronomi basınının ilgisini çoktan çekti, çok iyi eleştiriler aldı. Aldığı ödüller de başarısını bir kez daha tescilledi. Evet, Melbourne de dahil olmak üzere dünyanın her köşesinde çok sayıda Türk yemeği bulabileceğiniz yer var. Ama yurt dışındaki Türk restoranlarının çoğu ya sadece kebap ya da döner ağırlıklıydı ya da yemekler ya da ambiyans çok vasattı. İşte o yüzden Coşkun Uysal gibi yerli şeflerin yurt dışındaki başarıları, Türk mutfağının gelişimi için çok önemli bir gelişme. Ünlü şef Yotam Ottolenghi, Instagram’da bir çılbır fotoğrafı paylaşıyor.

Sadece binlerce ‘like’ almakla kalmıyor, aynı zamanda sosu nasıl yaptığını anlatıyor ve Tulum’un şefi Coşkun Uysal’dan esinlendiğini yazıyor. Yotam Ottolenghi gibi dünyaca ünlü bir şefin Coşkun Uysal’dan esinlendiğini takipçileriyle paylaşması sevindirici. Özellikle de esinlenmekten çok daha öteye gidip birebir taklit etmek, artık günlük hayatın bir parçası haline gelmişken. Coşkun Uysal’ın Melbourne Books tarafından yeni yayımlanan ‘Tulum’ adlı yemek kitabı da aynı şekilde Türk mutfağının dünyaya açılımı için önemli bir çalışma. Kitapta Türkiye’nin 7 bölgesinden yemekleri 7 ayrı bölümde anlatıyor Coşkun Uysal. Coşkun Uysal ve Tulum’un başarıları ile gurur duyuyoruz.