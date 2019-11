FT ‘Gelecek kadınlarda’ diyor

Önceki gün tüm dünya basınını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Financial Times gazetesinin 14 yıllık genel yayın yönetmeni, 34 yıllık çalışanı Lionel Barber yayın yönetmenliği koltuğundan ayrılacağını açıkladı.

Yerine gazete içinden bir isim, yazı işleri müdürü Roula Khalaf atandı.

Peki ama bu neden dünya basın tarihi için önemli bir gelişme?

Çünkü 1888’de kurulan Financial Times gazetesi tarihinde ilk kez bir kadın, genel yayın yönetmeni görevine geliyor.

Üstelik Roula Khalaf Beyrut doğumlu, Lübnanlı bir kadın gazeteci.

Değişen dünyada Japon Nikkei grubunun 2015’te 844 milyon sterline satın aldığı ünlü İngiliz gazetesinin başına doğma büyüme bir İngiliz ya da Japon değil, Ortadoğulu bir kadın yönetici geliyor.

Boşuna gelecek kadınlarda demiyoruz.

Tasarım Haftası’nı kaçırmayın!

Türkiye’nin bir tasarım haftası olmasını her zaman önemsedik.

Etkinliği ilk yıllarında hevesle takip ettik, sonra ne olduysa oldu eski heyecanımız kalmadı.

Şimdi ise sevindirici bir gelişme yaşanıyor, Design Week Turkey 2019 programı gerçekten dolu dolu.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle.

14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Design Week Turkey’nin ana teması ‘Beyond Design / Tasarımın Ötesinde’.

Etkinlikte İngiliz Endüstriyel Tasarımcı Sebastian Bergne, London Design Festival Direktörü Ben Evans, Hollandalı sanatçı ve yenilikçi Daan Roosegaarde, Uluslararası Ro Guiltless Plastic Yarışması Küratörü Rossana Orlandi, Otomobil Tasarımcısı Niels van Roij, International Forum Design CEO’su Ralph Wiegman gibi dünya çapında isimler var.

Programda, Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medikal Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlıklı paneller, Guiltless Plastic by Rosanna Orlandi, dokumanın çağdaş yüzü, the spaghetti-filled designs by Alice Pegna gibi sergiler dikkat çekiyor.

Yarın Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de sahiplerini bulacak.

Ayrıca, bugün saat 11.15’te Londra Tasarım Festivali Direktörü Ben Evans’ın ‘Yaratıcı Şehirde Tasarım’ ve yarın saat 13.15’te Galleria Rossana Orlandi’nin kurucusu ve Ro Guiltless Plastic Yarışması’nın Küratörü Rossana Orlandi’nin konuşmalarını kaçırmamakta fayda var.