Giresun’un bir mahallesinden gözlük markası doğdu

Yurt dışında yaşayan ve uluslararası moda dünyasının kalbinde çalışan bir arkadaşımda gördüm önce.



“Güneş gözlüklerin ne kadar güzel, ne marka?” diye sormamla başladı her şey.



“Türkiye’den, yerli bir marka” cevabını alınca merakım daha da arttı.



Türkiye’de tüm markaları yakından takip ederken nasıl olur da böyle bir markayı atlamış olabilirim ve nasıl olur da yurt dışında yaşayan bir arkadaşım benden önce keşfetmiş olabilir?









Markanın adı Papary, Papary ismi Giresun’un Piraziz ilçesindeki Papar Mahallesi’nden geliyor.



Gözlükler el işçiliğiyle İtalya’da üretilmiş, modeller de kalite de yabancı markalardan farksız.



Böyle yerli bir markanın tanıtımı hem Türkiye’de hem yurtdışında daha iyi yapılmalı.



Tebrikler Şahika!



Şahika Ercümen, buzul döneminden kalıntılar taşıyan Gilindire Mağarası’ndaki dalışında tek nefeste, 2 dakika 5 saniyede su altında 100 metre yatay giderek yeni bir dünya rekoru kırdı.



Şahika’yla yıllar önce Arsuz’da Ayşegül Dinçkök’ün Derin Tutku su altı fotoğrafları sergisinde tanıştık.



Milli sporcu, dünya rekortmeni dalgıç, beslenme uzmanı, TV programcısı gibi birçok sıfatı vardı o zaman da.



Van Gölü’nde yaptığı denemede 61 metreye ulaşarak, 55 olan Dünya Göl Dalış Rekoru’nu ve 60 metre olan Dünya Deniz Dalış Rekoru’nu kırmayı başarmıştı.



Sonra “Şahika’nın Mavi Dünyası” adlı bir TV programı yaptı.









Engelli sporcu ve katılımcılara Türkiye’nin ilk ve tek engelli dalış öğretmeni Ufuk Koçak ile birlikte dalış kursu bile verdi.



“Su altı hiçbir engelin olmadığı, masmavi ve büyülü bir dünya. Ben de su sporlarına ilgim ve engel tanımayan arzumla, astım hastalığını yenip sağlığıma kavuştum. Bu etkinlik sayesinde engelli arkadaşlarımıza bu büyülü dünyaya girişin ilk deneyimini yaşattık” diye anlatmıştı o zaman Şahika.



Ne kadar mutlu ve heyecanlı olduğu her halinden belli oluyordu.



Sonra Milliyet’in Yılın Sporcusu ödülünü de kazandı.



Daha sonra ise hepimizi korkuttu, tek nefeste, tüpsüz 91 metrelik rekorunu 100’e yükseltme hedefiyle 100 metreden çıkarken baygınlık geçirmesiyle.



Yaşananlar sadece bizim için değil, Şahika için de beklenmedik bir durumdu.



Kurallara göre 2 gün içinde tekrar rekor denemesi yapması mümkündü.



Peki ama neden yapmadı?



“Bu kadar üst üste kendime yüklenmeyi doğru bulmadım, ama bu sefer olmadı demek bir daha olmayacak demek değil. Her son bir başlangıç. Gelecek yaz tekrar deneyeceğim” diyordu.



Cumhuriyetimizin 93’üncü yılı için, paletsiz 93 metreye dalarak bir dünya rekoru daha kırdı.



Paletle ise 110 metreye 2 dakika 44 saniyede indi.



Daha sonra Burdur’da Salda Gölü’ne daldı, sadece rekor kırmak için değil, aynı zamanda gölün ve doğanın korunmasına dikkat çekmek için.

Bu vesileyle öğrendik, Salda Gölü, dünyada Mars gezegeninin özelliklerini taşıyan iki yerden biri.



Şimdi ise Şahika, Gilindire Mağarası’nda, paletsiz kategoride gerçekleştirdiği dalışıyla, kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girdi.



Bir astım hastasının Dünya Serbest Dalış Rekortmeni olması ve Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmesi büyük başarı.



Tebrikler Şahika!