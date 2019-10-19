En beğendiğim yerli moda markalarından biri Nu.



Aynı anda Ortadoğu’ya da Uzakdoğu’ya da hitap edebilen, son derece yaratıcı koleksiyonlarla karşımıza çıkıyor.



İşte bu yüzden Issey Miyake’nin ‘pleats’lerinin benzerlerini yaptıklarında son derece şaşırmıştım.



Çünkü kendi alanlarında çok başarılılar ve başka kimsenin benzeri olmaya ihtiyaçları yok.



Geçen yıl Nu, Londra’da Marylebone’da bir mağaza açtı ve doğrusu fiyatları da yükseldi, ama tasarımları o kadar beğenildi ki fiyatlar geri planda kaldı.



Şimdi ise Nu, Londra’nın tarihi mağazası Liberty’de bir pop-up’la karşımızda.









Koleksiyonu, Liberty’nin internet sitesinde görmek mümkün.



Yerli bir markanın yurtdışında başarılı olması gurur veriyor, global bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyorlar.



Yolları açık olsun!









YÖK’ten özel yetenek sınavı açıklaması



Perşembe günkü yazımdan sonra YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan aradı, öncelikle yetenek sınavının kaldırıldığı 14 programın hem merkezi yerleştirme hem de özel yetenekle öğrenci alan programlar olduğunu hatırlattı ve şu açıklamayı paylaştı:



“Merkezi ve Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’ü merkezi sınav kapsamına alındı.



Yükseköğretim kurumlarında halen 114 farklı program türünde özel yetenek sınavıyla öğrenci alımı devam etmektedir.



Diğer taraftan 114 program için önümüzdeki yıllarda özel yetenekle öğrenci alınmaya devam edecektir. Diğer bir ifadeyle, özel yetenek sınavının kalkması söz konusu olmadığı gibi böyle bir çalışma da yoktur.



Resim, Müzik, Beden Eğitim vb. programlarda özel yetenekle öğrenci alımına devam edilecek.



Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği başta olmak üzere Resim, Müzik, Bale, Piyano, Heykel, Keman, Antrenörlük, Baskı Sanatları, Cam, Çalgı Eğitimi, Çalgı Yapımı, Opera, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği, Performans, Drama ve Oyunculuk, Fotoğraf, Geleneksel Türk El Sanatları, Sahne Sanatları, Sahne Tasarımı, Seramik, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu, Şan, Türk Halk Oyunları, Yaylı Çalgılar gibi programlarda (114 program) halen ‘özel yetenek sınavı’ ile öğrenci alınmaktadır. Bu programlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”



Umuyorum, özel yetenek gerektiren tüm alanlarda özel yetenek sınavı her zaman öncelik olsun.



Caz Festivali zamanı



Akbank Caz Festivali 17 Ekim’de Babylon’da ve Summart Sanat Merkezi’nde iki konserle başladı.



27 Ekim’e kadar sürecek festivalde 36 ayrı mekânda 130’dan fazla sanatçının performansını izlemek mümkün. Ayrıca festival kapsamında söyleşiler ve atölye çalışmaları da yapılacak.



Festivalin ilk haftasında NES, Vaudou Game, Yonathan Avishai Trio, Art Ensemble of Chicago, Alfa Mist, B’r Şeyler Eks’k, Mats Eilertsen Trio, Cazzip Project, İ.M.C. Trio, P.D.K Trio, Aydın Esen, Standards & Selen Beytekin ve Barry Good gibi sanatçı ve gruplar sahneye çıkacak.



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