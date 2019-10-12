HOVARDA’DA CHICKI BOOM GECESİ

Daha dün gibi hatırlıyorum, bundan tam 11 yıl önce Londra’da Maddox Club’da yapılan Anjelique İstanbul partisini.

Gece 11’e doğru kulübün kapısındaki kuyruk sokağın başına kadar uzamış, kalabalıktan içeri giremeyenler olmuştu.

O zamanki İstanbul Doors Group’un ortakları Levent Rıza-Bülent Büyükuğur ve Berk Ekşioğlu ev sahipliğinde, Yalın’dan Hakan Yıldırım’a Türkiye’den gelen 50 Anjelique müdavimi ile birlikte Murat Uncuoğlu’nun müziğiyle eğlenmiştik.

Hatta o zaman epey dalga geçmiştik, Londra’da çalışan Türk bankacıların nasıl çılgın eğlendiğini görünce finans sektörünün neden krizde olduğunu hemen anlıyoruz diye.

Aradan yıllar geçti, kriz üzerine kriz atlatıldı.

Good Food Society nedir?

Bu arada İstanbul Doors Group’un kurucuları yüzde 74.25’lik hisselerini Doğuş Grubu’nun yeme-içme-eğlence şirketi D.ream’e sattıktan sonra Londra’da Good Food Society’yi kurdu.

İlk restoranları şarap ve zeytinyağı markalarıyla tanıdığımız İtalyan Frescobaldi ailesiyle ortak Mayfair’de açtıkları İtalyan restoranı Frescobaldi’ydi.

Daha sonra Baker Street’te Yosma adlı bir Türk restoranı açtılar.

Yosma, Türk mutfağının yabancılara uyarlanmış haliydi ama mekân fazla büyük ve uğultulu olduğu için istenildiği kadar başarılı olamadı, şimdi Yosma’nın yerinde iki ayrı mekânları var, Caffe Cinquanta ve Playa.

Good Food Society, Londra’daki üçüncü restoranları Hovarda’yı Soho’nun Çin mahallesiyle kesiştiği köşede Rupert Street’te açtı, Palomar adlı çok sevilen İsrail restoranının hemen yanında.

Şimdi 11 yıl aradan sonra Anjelique’in kurucularının Londra’daki mekânı Hovarda’dayız, Umut Evirgen’in Chicki Boom’unun partisi için.

Chicki Boom, Levent’te, Set Kebap’ın ve La Boucherie’nin yanında küçücük bir kokteyl barı.

Yabancı eski-yeni poplar çalıyor, anılar canlanıyor ve tabii bol bol dans ediliyor.

Gizli Kalsın’ın ilk günleri gibi, müdavim mekânı ve içeride herkes tanıdık biri. Durum böyle olunca, gizli kalan da gizli kalmayan da çok şey oluyor tabii.

TV’den, sinemadan, spordan, medyadan ya da sosyal hayattan tanıdığınız isimler...

Çoğu, La Boucherie ve Gizli Kalsın’ın eski müdavimi zaten.

Yeni gelenler ise bu küçücük tavan arası yerin neden bu kadar sevildiğini çözemiyor.

Ama yine de görmek ve görünmek için orada olunması gerektiğinin farkında.

Oysa diğer mekânlarında da olduğu gibi Chicki Boom’un da başarısının sırrı belli, patronu Umut Evirgen’in çok sevilmesi.

Ve tabii İstanbul gece hayatında büyük bir boşluğu doldurması.

Daha önce Anjelique’in yurt dışındaki partilerine katılan Umut Evirgen, şimdi ise Hovarda’da kendi markasının Chicki Boom’un partisine ev sahipliği yapıyor, kız arkadaşı Tuba Büyüküstün ile birlikte.

Güntaç Özdemir çalıyor, müzikler güzel, kokteyller güzel ama doğrusu çoğunluk eğlenmiyor, eğlenemiyor.

Eğlenecek hal kalmadığından mı, artık yurtdışında bir şeyler yapmak eskisi kadar heyecan verici olmadığından mı, yoksa sadece organizasyona yeterince özen gösterilmediğinden mi bilemiyorum.

Londra’da 2 yeni mekân daha açıyor

Levent Büyükuğur, Londra’da yeni mekânlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Şimdi sırada Shoreditch’da açacakları Barboun ve Tavla var.

Bu arada Türkiye’deki yeme-içme mekânlarını da desteklemeye kararlı.

Şimdi Akaretler’deki Akali, burgerleriyle 1 aylığına Londra’da öğlenleri Hovarda’ya misafir olacak.