İyi seneler!

Yılbaşında ne yaptığınız hiç önemli değil, asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağınız.



Günlerdir 2019 değerlen-dirmeleri yapıyor, 2020 için dileklerde bulunuyoruz.



Uzun zamandır ilk defa bir yılın bitmesini bu kadar çok istedik.



Son yıllarda yılbaşı gecesinin zorunlu eğlencesinden bıkanlar 1 Ocak partilerini tercih ediyordu.



1 Ocak’ta geceden kalma olsalar da, sabaha kadar dışarıda eğlenmiş ya da evde televizyon karşısında yayılmış olsalar da...



Eskiden yılın ilk günü geceden kalanlara kendine gelmek için önerilerle geçiştirilirdi.



Evde bol bol dinlenin; monopoli, tabu gibi minimum efor gerektiren oyunlar oynayın denirdi.



Son birkaç yıldır yeni yılbaşını 1 Ocak olarak kabul edenler artıyordu.



Daha sakin, daha az şaşaalı ve tabii daha az masraflı olması nedeniyle.



“Yılbaşında eğlenmek zorunda olmaktan artık bıktık, hiçbirimiz bu baskıyla istediğimiz gibi eğlenemiyoruz” diyenler de oluyordu.



Şimdi ise 2020’nin ilk günlerinde yapılabilecek en iyi şey belli, sevdiklerinize zaman ayırın.



Ve tabii ne yapın ne edin, yılın ilk haftasında kendinizi mutlu edecek bir şey yapın.



Listeyi tamamlayan var mı?



1. Kilo vermek

2. Sigarayı bırakmak

3. Spor yapmak

4. Alkolü bırakmak

5. Borçlardan kurtulmak

6. Para biriktirmek

7. Yeni bir hobi edinmek, yeni bir şey öğrenmek

8. Aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman geçirmek

9. Hayatı daha iyi organize edip, stresi azaltmak

10. Her ay bir kitap okumak

11. Yeni yerlere seyahat etmek

12. İş değiştirmek

13. Ruh sağlığını iyileştirmek, korkularla yüzleşmek, kaygıları azaltmak

14. Beden sağlığına özen göstermek

15. Ruh ikizini bulmak, âşık olmak

16. Evi, ofisi kullanılmayan eşyalar ve giysilerden temizlemek

17. Bir yardım kuruluşunda gönüllü çalışmak



Yukarıdaki liste, çoğu uygulamaya geçemeyen en popüler yeni yıl kararları.



2019 zor bir yıldı ama yine de listenin çoğunu tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyim.



Şimdi önümüzde yeni bir yıl var.



2020’ye bu listeyi genişleterek ama gerçekleştirebileceğimiz hedefler koyarak başlayalım.



2020, 2019’u çabucak unuttursun.



Genç Yetenekler’e büyük destek



Yılın ilk yazısını olumlu bir haberle bitirelim.



İstanbul’da çağdaş yaşamla, kültür-sanatla, eğitimle ilgili herkes, mütevelli heyeti üyesi olmaktan gurur duyduğum Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Genç Yetenekler konserlerini yakından takip ediyor.



Geçen ocak ayında Zorlu PSM’de gerçekleşen konserin programı bile önceden açıklanmadı, izleyiciler sadece film müzikleri temasını biliyordu.



Ama yine de Genç Yetenekler’i izlemek üzere bu konseri çoktan ajandalarına almıştı.









ÇEV Genç Yetenekler Projesi, Berrin Yoleri öncülüğünde tam 11 yıldır büyük emeklerle hayata geçiriliyor.



2009’da Aya İrini’de Ebru Ceylan’ın objektifinden “Kutup Yıldızı” sergisi ve mini konserle temeli atılan bu harika proje 10 yılda büyük yol kat etti.



İzleyenler geçen yılki konserden, özellikle de Genç Yetenekler’den ne kadar etkilendiğini anlata anlata bitiremedi.



Genç Yetenekler konseri Zorlu PSM’de 13 Ocak’ta gerçekleşecek.



Bu yıl Ayla Erduran’ın onur konuğu olacağı, Charlie Siem’in konuk sanatçı olarak katılacağı konserde Halit Ergenç ve İbrahim Yazıcı bir kez daha gençlerle birlikte sahneye çıkacak. Konserde izleyeceğiniz isimler de dahil ÇEV’in desteklediği tam 42 Genç Yetenek var.



Hepsi enstrüman, eğitim ve seyahat için destek bekliyor.



Neyse ki bu konserlerden sonra hayatlarına yeni sponsorlar, yeni destekçiler de katılıyor.



Genç Yetenekler’i desteklemek için bir an önce bilet almakta fayda var.