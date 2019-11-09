Neyse ki farkındayız

Aksaray Merkez Meh- metçik İlkokulu’nda otizmli çocukların yuhalandığı iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor, hepimiz dehşetle izliyoruz.

Nasıl bu kadar kötü olduk, nasıl bu kadar vicdansız hale geldik diye düşünerek.



Neyse ki diğer öğrenci velilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıfı kapattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı.

Hatırlarsınız, bu aslında bizim otizmle verdiğimiz ilk sınav değil.



Geçen yıl tam da bu zamanlarda, “Oğlumuz okulda iyi bir eğitim alsın diye yıllardır verdiğimiz mücadeleden vazgeçiyoruz. Gerekli eğitimi evde kendimiz vermek için var gücümüzle çalışacağız” açıklamasıyla oğulları O. B.’nin zorunlu eğitimden muaf tutulması taleplerini duyurdu Sedef Erken ve Ogün Sanlısoy.

Ve bir anda gözlerimizi açtılar, sadece bizim değil karar mercilerinin de...



Çünkü otizmli çocuklar için ne kadar büyük bir mücadele verdiklerine hepimiz şahit olduk.



O. B.’yi kabul edecek okul bulamadıkları için önce hukuk savaşı vermek zorunda kaldılar.



Onlar sayesinde otizmli çocukların karşılaştıkları sorunları, eğitim sistemimizdeki açıkları öğrendik.



Otizm Gönüllüleri Derneği Kurucusu, avukat Sedef Erken’in AİHM’ye kadar giden hukuk mücadelesi sonucunda oğlu okula yazıldı.



O. B. 2017 yılında mezun oldu.



Ancak lisede daha büyük bir mücadele başladı, çünkü öğretmenler yeterince bilgili ve daha da kötüsü, ilgili değildi.



Türkiye’de otizmli çocukların eğitim bile alamayacağı hâlâ düşünülebilirken, dünyada otizmli çocuklar büyük buluşlara imza atıyor.



Neyse ki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sorunları aşmak için kolları sıvadı.



Arkasından Cem Yılmaz da Twitter’da otizmli çocuklar için her türlü desteğe hazır olduğunu paylaştı.



Şimdi Aksaray’daki okulda yaşananlardan sonra hepimiz daha da farkındayız, daha da yanınızdayız diyebiliyoruz otizmli çocuklara ve ailelerine.



“Otizmli evlatlarımızın eğitimde yaşadığı bazı sıkıntılar var. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. En önemsediğimiz başlıklardan biri farkındalık. Kapsayıcı bir sisteme geçiş sürecinde olduğumuzu belirtmek isterim. konuyu hassasiyetle takip ediyoruz” diyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.



İşte böyle kararlı adımlarla ilerleme kaydedilecek.



Ve bundan sonra hiçbir öğretmen de hiçbir veli de hiçbir öğrenci de özel çocukları yuhalayamayacak.



Tohum Otizm Vakfı’nın desteği



Tohum Otizm Vakfı 2003 yılından beri otizmli çocukların erken tanı ve eğitim yoluyla topluma kazandırılması, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit fırsatla yararlanabilmesi için çalışıyor.



15 yılda 282 bin 855 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yaratan çalışmalara imza attılar.



Vakıf, kurduğu Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu’yla otizmli çocukların eğitimi konusunda örnek bir model oluştururken, 33 devlet okuluna da öğretmen eğitimi, müfredat ve materyal desteği sağladı.



Türkiye’de 55 bin çocuğu otizm taramasından geçiren vakıf, otizmin erken tanısı, tedavisi ve destek konusunda uygulamalar geliştirmeye ve eğitim sağlamaya devam ediyor.



Bugün her 68 çocuktan birinde görülen otizm, erken tanı ve yoğun özel eğitim gerektiriyor.



Tohum Otizm Vakfı, tam 11 yıldır düzenlediği Alışveriş Festivali’yle de otizmli çocuklar için yürüttüğü projelere destek olmaya çağırıyor.