Nice yıllara Neolokal!

Dünyanın En İyi 110. restoranı seçilen Neolokal bu hafta beşinci yılını kutladı. Şef Maksut Aşkar, bu özel kutlamayı usta yabancı şefler ve genç yerli şeflerle paylaştı



Gastronomi tüm dünyada en önemli yumuşak güçlerden biri. Malum, Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında Michelin yıldızlarını söndürdü. Peki ama her şey nasıl başladı? Aslında 2002’de Londra’da bir sektör dergisinin ödülleri olarak başladı, geçen yıl ise Avustralya Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle tören Londra dışına çıktı ve Melbourne’da yapıldı, Avustralya Restoran Tanıtım Kampanyası çerçevesinde.Hobart’taki Mona’da “Invite the World to Dinner” etkinliği düzenlendi. Sidney’de Noma 10 hafta devam eden bir pop up restoran açtı. Kampanyanın Avustralya’ya ekonomik getirisini ise şöyle özetlemek mümkün: Yabancı turistlerin son üç yılda yemek ve şarap harcaması tam 1 milyar dolar arttı.



İşte bu aşamada bir kez daha hatırlıyoruz gastronominin gücünü ve ekonomiye katkısını. Türkiye’de onlarca üniversitede Gastronomi Bölümü açıldı. Gastronomi eğitimine ciddi bir talep var ve iyi yetişen bir kesim geliyor. Bu yıl Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesinin 51-100. sırası açıklandı. Hatta bu yıl 100 yerine 120 restoran seçildi, ödüllerin sponsoru S. Pellegrino’nun 120. yılı şerefine. Listede Türkiye’den iki restoran dikkat çekti, 52. sırada Mehmet Gürs’ün Mikla’sı ve 110. sırada Maksut Aşkar’ın Neolokal’i. Maksut Aşkar daha önce de Hürriyet’in Karaca iş birliğiyle hayata geçirdiği İncili Gastronomi Rehberi ödüllerinde bir kez daha kalbimizi kazanmıştı, tevazusu ve diğer şefleri yüceltmesiyle. Aşkar, Maça Kızı’nın şefi Aret Sahakyan ile aynı zamanda ödülünü aldığı için törende mutluluğunu dile getirdi, büyük egoların çarpıştığı mutfaklarda iki şefin birbirini yüceltmesi harikaydı.



Üç öğrenci ağırlandı



Bu hafta ise Neolokal, beşinci doğum gününü, düzenlediği iki yemekle kutladı. Neolokal’in beşinci yıl özel menüsünü, üç farklı kıtadan gelen şef dostları Maksut Aşkar ile birlikte hazırladı. Brezilya’dan Manu Buffara, Güney Afrika’dan Margot Janse ve Hong Kong’dan May Chow’un hazırladıkları yemeklere Apartıman’ın şefi Burçak Kazdal da tatlılarıyla eşlik etti. Ayrıca üniversitelerin gastronomi bölümlerinde eğitim gören 12 şef adayı, Neolokal’de düzenlenen öğle yemeğinde dünyaca ünlü üç şefle bir araya geldi. Bahçeşehir, Okan, Özyeğin ve Yeditepe üniversitelerinin gastronomi bölümlerinin en iyi ilk üç öğrencisi ağırlandı. Maksut Aşkar’ın Neolokal’in beşinci yılı kutlamasını genç şef adaylarıyla paylaşması iyi bir örnek.



Pek yakında



Türkiye gastronomisi için sevindirici bir haber: “TURK Fatih Tutak” çok yakında İstanbul’da açılıyor. İstanbul’da doğup büyüyen şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten sonra Rusya, Çin, Japonya, Tayland ve Danimarka’da global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag’da Noma’da Rene Redzepi ile Tokyo’da, modern Japon mutfağının temsilcisi Nihonryori Ryugin’de şef Seiji Yamamoto ile ve Singapur’da, ikonik Marina Bay Sands’in mutfağında çalıştı. Çin’in liman kentleri Qingdao, Pekin ve Hong Kong’a, Rusya’da St. Petersburg’una yöneldikten sonra Bangkok’ta The Dining Room of The House of Sathorn’da şef oldu. 2017-2018 yıllarında restoranın hem Asya’nın En İyi 50 Restoranı listesine hem de Tayland Rehberi 2018-19’da Michelin listesine girmesini sağladı. Bu kadar başarıdan sonra İstanbul’da restoran açması sevindirici.