Pek yakında: Gala Modern

Her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen gecelerinden biri, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ev sahipliğindeki Gala Modern.



14 Aralık Cumartesi akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek 10. Gala Modern, sadece katılan 500 kişi için ya da çağdaş sanat piyasası için değil, hepimiz için önemli.



Çünkü amaç, dün 15. yılını kutlayan İstanbul Modern’in yaşamına ve tabii eğitim programlarına katkıda bulunmak.



Gala Modern sayesinde 9 yılda bugüne kadar 502 bin çocuk ve genç, sanat eğitiminden yararlandı.



2018’de 2 milyon 125 bin lira toplandı



Gala Modern, geçen yıl İstanbul Modern’in Karaköy Antrepo’dan Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşınması nedeniyle ilk defa müze dışına taşındı ve Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda yapıldı.



Tabanlıoğlu Mimarlık ve dDf’in dokunuşlarıyla fabrika baştan yaratıldı.



Carlo Bernardini’nin yemekleri de harikaydı.



Geçen yıl da sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca’nın yaptığı gecede, müzenin eğitim projelerine kaynak sağlamak amacıyla Raffi Portakal ve Maya Portakal Bitargil’in yönettiği destek yarışında tam 13 eser satıldı.



Hedef 20 bin çocuk ve gence daha ulaşmaktı.



Hatta bu yüzden gecenin destek çağrısı, 18-25 yaş arası 20 bin gence her salı ücretsiz müze deneyimi sunan “Genç Salı” projesi için yapıldı.

Peki ama hangi sanatçıların eserleri açık artırmayla satıldı?



Erdağ Aksel, Mehtap Baydu, Lee Bul, İpek Duben, Gilbert&George, Yıldız Moran, Sarah Morris, Tomas Saraceno, Jennifer Steinkamp, Zhan Wang, Nil Yalter ve Burcu Yağcıoğlu.



Destek yarışı başarılı geçti, 2 milyon 125 bin liralık bir gelir elde edildi.



Açık artırma sırasında dikkat çekenlerden biri ise yine yabancı merakımızdı.



Yabancı sanatçıların eserlerine duyulan heyecan ve ilgi ne yazık ki yerli sanatçılardan yine biraz daha fazlaydı.



Yapıttan çok yabancı imzaya duyulan merakımız sadece çağdaş sanatta değil, mimaride ve tasarımda da geçerli.



Umalım, gençlere verilen bu eğitimler sayesinde imzadan çok yapıtın değeri anlaşılsın demiştik geçen yıl.



11 sanatçı destek



Bu yıl ise 11 sanatçının en güncel ve karakteristik yapıtları Gala Modern Destek Yarışı’nda yer alacak.



Bu yıl Gala Modern Destek Yarışı’na eserlerini bağışlayan sanatçılar kimler?



İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt ve Jérôme Zonder.



Heyecanla bekliyoruz.



Vogue’da Vogue’a veda



Conde Nast Traveler dergisinin Çin edisyonunun şubat ayı kapağını İstanbul’da çektiğini salı günü yazmıştım.



Conde Nast Traveler ekibiyle dergi satışları ve genç Çinliler arasında İstanbul’un yükselişi kadar çok konuştuğumuz bir diğer konu ise Conde Nast Türkiye’nin son durumuydu.



Vogue Türkiye, aralık sayısıyla yayın hayatına veda ettiğini açıkladı.



Hatta önümüzdeki hafta BJK Plaza’daki Vogue Restaurant’da Vogue dergisine bir de veda gecesi düzenleniyor.

Tabii Doğuş Grubu’nun Conde Nast ile anlaşmasını sonlandırmasından etkilenecek tek dergi Vogue değil.



GQ dergisi de Türkiye’ye veda edecek.



Şimdiye kadar farklı grupların adı geçti, Conde Nast’ın Türkiye haklarını almak için ama henüz bir gelişme yok.



Conde Nast Traveler Çin ekibi de bizim kadar şaşırıyor bu duruma.



