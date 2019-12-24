Riyad’daki festival ortalığı neden karıştırdı?

Birçok influencer ve ünlü isim davet edildi Riyad’da gerçekleşen MDL Beast adlı elektronik müzik festivaline.

Şeyma Subaşı’na gelince, kendisi mi davet edildi, yoksa erkek arkadaşının kontenjanından mı oradaydı henüz bilmiyoruz.

David Guetta’dan Steve Aoki’ye birçok yıldız DJ set başındaydı.

Joan Smalls, Alessandro Ambrosio, Irina Shayk gibi süpermodeller, Armie Hammer ve Ed Westwick gibi oyuncular da festivale para karşılığında katılan ünlü isimler arasındaydı.

Belki de ilk defa bir elektronik müzik festivaline bu kadar çok para harcandı.

Görüntülere bakınca sanırsınız Burning Man’desiniz, yüzlerde floresan boyalar, etrafta neon ışıklar...

Oysa hafta sonu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti, bölgenin en büyük müzik etkinliği olarak lanse edilen festival.

Festivalden geriye kalan sadece eğlenceli fotoğraflar olmadı tabii, katılan influencer’lar ve ünlüler yerden yere vuruluyor, Suudi Arabistan’ın yeni imaj çalışmasının bir parçası oldukları için.

Elbette Batılı ünlü isimler ilk defa bu çalışmanın bir parçası olmuyor.

Ama eylülde Suudi Arabistan’ın kapılarını yabancı turizme açacağını açıklamasından ve evli olmayan yabancı çiftlerin aynı otel odasında kalabilmesi ve yalnız seyahat eden yabancı kadınların otel rezervasyonu yapabilmesi gibi adımlar atıldıktan sonra yapılan en çok para harcanan ve en büyük ölçüde etkinlik bu.

Tabii yabancı turizm için yapılan değişiklikler yerliler için geçerli değil.

Suudi Arabistanlı kadınların Şeyma ya da Irina Shayk gibi diledikleri gibi giyinip, diledikleriyle birlikte eğlenme şansları yok.

Suudi Arabistan’ın insan hakları, kadın hakları ve gay hakları konusunda hâlâ önünde uzun bir yol var.

İşte o yüzden aktör Armie Hammer’ın ‘Kültürel değişiklik hissettim’ diye paylaştığı Instagram post’u olay yarattı.

Paylaşımın altına “Cemal Kaşıkçı’nın cesedini orada buldunuz mu?” yazanlar da oldu, “Utanmaz” yazanlar da...

Tam da festivalin yankıları devam ederken, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi idam cezasına çarptırıldı haberleri geldi.

Moda dünyasındaki esinlenmeleri tiye alan Diet Prada adlı instagram hesabı da festivale katılan influencer’ları ve ünlü isimleri acımasızca eleştirdi.

İngiliz Glamour dergisi de festivale katılıp sosyal medya hesaplarında paylaştığı için eleştirilenler arasındaydı.

Oysa bu festivalin bol sıfırlı teklifini Suudi Arabistan’ın insan hakları konusundaki geçmişi nedeniyle reddedenler de vardı, 24 milyon takipçisi olan Emily Ratajkowski gibi.

Suudi Arabistan, bir elektronik müzik festivali sayesinde ve tabii milyonlar akıtarak tüm dünyada gündeme geldi.

Peki ama biz neden festivallerimizin değerini bilmiyor ve onları böyle dünya çapında konuşturamıyoruz demek yerine şunu sormalıyız: Tüm dünyanın para karşılığında sosyal medya gündemine getirilen bir festivalin inandırıcılığı var mı?

Influencer marketing (pazarlama), bu kadar kör gözün parmağına yapılan kampanyalarla devam edebilir mi?

Bir ülke imajı bu kadar kolay satın alınabilir mi?

Hiç sanmıyorum.