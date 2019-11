Sanatçılar ve tasarımcılar için fırsat

İstanbul’da bu hafta kültür-sanat ve tasarım konusunda öne çıkan iki etkinlik var: Design Week Turkey ve Base İstanbul. İki etkinlik de bugün sona eriyor





Yurtdışındaki çağdaş sanat dünyası “İstanbul’u boykot etmeli mi?” haberleri yaparken İstanbul’da ise kültür-sanat ve tasarım konusunda hepimizi sevindiren birçok etkinlik gerçekleşiyor. Bu haftanın öne çıkanları Base İstanbul ve Design Week Turkey.



Hatırlatalım, ikisi için de bugün son gün. Türkiye’de genç sanatçıların işlerinin önemli koleksiyonerlere ulaştırılabilmesi için üç yıl önce başlayan bir sanat buluşması: BASE. Daha ilk yılında 5 günde 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.



Tüm Türkiye’nin yeni mezun olan yeni nesil sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda aynı çatı altında bir sergide buluşturdu. 20 şehirde 31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıta ev sahipliği yaptı. 4 gün boyunca BASE Talks’ta birbirinden değerli konuşmacıları da ağırladı. Bu ilham verici konuşmaları dinlemek de, yeni nesil sanatçıların artık işlerini gösterebileceği bir platform olduğunu görmek de, yeni işleri incelemek de ilham vericiydi. İkinci yılında da güçlü bir programla karşımıza çıktılar.



Mardin’den Antalya’ya, Batman’dan Kayseri’ye, Muğla’dan Sakarya’ya 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 genci ve onların 100’ü aşkın yapıtını bir araya getirdiler. Resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilediler. “Çok büyük bir mezuniyet sergisi gibi” diye özetliyorlar.



Ayrıca BASE süresince, kültür-sanat dünyasını da “BASE Talks” adı altındaki panel ve söyleşilerde bir araya getiriyorlar.



Genç sanatçılara çok büyük katkı sağlayacak olan BASE’in 3. edisyonu ise 13 Kasım’da Akaretler Sıraevler’de başladı. Bu yıl seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda 20 farklı şehirdeki 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçının 120 yapıtı sergileniyor. Bu yılki tema: Şimdi. Ana serginin yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenecek BASELECTED 17/18 alanında ise 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan özel bir seçkiye de ev sahipliği yapıyor.



Dünya çapında isimler yer aldı



Gelelim Design Week Turkey’ye… T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteğiyle 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Design Week Turkey’nin ana teması “Beyond Design / Tasarımın Ötesinde”. Etkinlikte İngiliz Endüstriyel Tasarımcı Sebastian Bergne, London Design Festival Direktörü Ben Evans, Hollandalı sanatçı ve yenilikçi Daan Roosegaarde, Uluslararası Ro Guiltless Plastic Yarışması Küratörü Rossana Orlandi, Otomobil Tasarımcısı Niels van Roij, International Forum Design CEO’su Ralph Wiegman gibi dünya çapında isimler yer aldı. Programda, Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medikal Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlıklı paneller, Guiltless Plastic by Rosanna Orlandi, dokumanın çağdaş yüzü, the spaghetti-filled designs by Alice Pegna gibi sergiler dikkat çekti. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de sahiplerini buldu.



Londra’yı bir tasarım başkenti haline getirmeyi başaran Ben Evans,16 yıldır düzenlediği Londra Tasarım Festivali’ni ve son yıllarda başlattığı Londra Tasarım Bienali’ni anlattı. Ben Evans’la daha önce konuştuğumda, “Çok üzücü, Türkiye’deki tasarımcılar Londra’da yeterince tanınmıyor. Belki birkaç moda tasarımcısı sayabilen olur ama o kadar” demiş, Hüseyin Çağlayan dışında bir isim verememişti. Daha sonra da eklemişti: “Tasarımcılarınızı uluslararası sahnede daha iyi tanıtmalısınız”.



“Kreatif ekonomi yumuşak güç, arzu edilen destinasyon olmak için çok önemli. İstanbul coğrafya ve tarihiyle büyük ve önemli bir şehir. Dünyada bazı şehirlerin bulunduğunuz konuma göre daha çok alanı etkileme şansı oluyor, İstanbul’un da bu şansı var” diye devam etmişti Ben Evans. İşte Design Week Turkey de, Base İstanbul da Türkiye’deki sanatçı ve tasarımcıların önünü açmak için çok önemli. Unutmamak lazım, ayrıca İstanbul’a da değer katıyorlar.