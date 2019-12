Sosyal hayatın yıl sonu karnesi

2019’da hangi mekânları, semtleri, projeleri en çok konuştuk? Buyurunuz kısa bir yıl sonu raporu...



En çok konuştuğumuz yaşam alanı projeleri: Son yıllarda şehrin çehresini değiştirecek iki büyük projeyi, Galataport ve Haliç Tersanesi’ni konuştuk. İstanbullular için en sevindirici olan ise iki değerli müzenin, Galataport kapsamında kentin kültür sanat hayatına katılması. Biri Renzo Piano imzalı İstanbul Modern, diğeri ise Emre Arolat imzalı İstanbul Resim Heykel Müzesi. Ayrıca Hong Kong merkezli lüks otel grubu Peninsula’nın Türkiye’deki ilk oteli de burada açılıyor. Haliç Tersane ise şimdilik gizemini koruyor ve sadece özel davetlere ev sahipliği yapıyor.

Yeniköy ve Bomonti’nin yükselişi: Azur, Araka, Apartıman ve Eski Adet gibi mekânları sayesinde Yeniköy’e; Batard, Isola, Kozmonot ve Fatih Tutak’ın Turk’ü sayesinde Bomonti’ye daha çok gitmeye başladık.









Nusret fenomeni: ABD’deki başarısından sonra altın kaplama etleriyle, Instagram yayınlarıyla ve Park Hyatt’ın olduğu Maçka Palas’ı almasıyla da çok konuşuldu.



Etnik bohem trendi: Etnik bohem furyası önce Bonjuk Bay’de başladı. Burning Man’in festival süresince yarattığı etkinin tüm yaza yayılmış versiyonu oldu Bonjuk Bay, kendi kitlesini yarattı. Daha sonra Çeşme plajlarını ele geçirdi. Etnik bohem trendi geçen yaz Dalyan’da açılan, bu hafta da İstanbul’da Bebeköy’de şube açan Momo’dan sonra Ovacık’ın yeni mekânı Boheme’le devam etti, Before Sunset de bu akıma kapıldı. Son olarak Zen felsefesinden ilham alan Yuzu Beach eklendi.



Bebek Oteli ve kuralları: Muzaffer Yıldırım, yılların Bebek Oteli’ni The Stay otellerinin bünyesine kattı. Adını The Stay olarak değiştirmeden “Bebek Hotel” markasını koruyarak da büyüklük yaptı. Malum, Bebek Oteli İstanbul’un simgelerinden biri. Ama yenilenmeden sonra tepkiler aynıydı: “Kıyafetimiz uygun mu, kapıda sorun çıkar mı, çocuk almıyorlarmış, servis çok kötüymüş aç kalırız vs.” Böyle ufak tefek aksiliklere rağmen Mahmut Anlar’ın dokunuşuyla otelin giriş katı da terası da çok güzel oldu. Dragon’un da açılmasıyla daha da cazip hâle geldi, yer bulunamaz oldu.









Boğaz trafiğinde Oligark etkisi: Doğrusu adı bile ürkütmeye yetiyor. Neden bir restoran-gece kulübü böyle bir isim seçer diye düşünmemek elde değil. Yine de bir zamanların Reina’sı gibi İstanbul turizmine katkısı olacak bir yer, konum itibarıyla Oligark. Üstelik Reina’nın tam dört katı büyüklüğünde. Bir de deniz üzerindeki deniz ürünleri restoranı Ringa ve Ali Ocakbaşı’nın kulübün diğer bölümlerinden ayrı bir girişe ve havaya sahip olması nedeniyle hiç ummadığınız isimlerle de Oligark’ta karşılaşabiliyorsunuz.



Aman da Bravo’nun Bodrum’da açılması: Başka hiçbir restoranın Bodrum çıkarması İstanbulluları bu kadar sevindiremezdi. Melis Korkud ve İnanç Baykar’ın “Aman da Bravo”su Yalıkavak’ta Boho Hotel’in içine yerleşti ve iyi yemek ile kalite sevenleri buluşturdu.

Küçük ve karakterli mekânlar: Tek tip mekânlardan sıkılanlar, artık küçük ve karakterli mekânları tercih ediyor: Bebek’teki Kaia, Tarabya’daki Kun ya da Karaköy’deki Un Po gibi.



Feriye’nin sosyal hayata katılması: İstanbul’un en güzel manzarasına ve tabii konumuna sahip olup bu kadar yıl değeri bilinemedi Feriye’nin. Şimdi yeni hâliyle gençleşti, günümüze ayak uydurdu.



Soho House’un Scorpios’u alması: Biz Türkler açıldığı gün keşfetmiştik Scorpios’u. Mikonos’a yeni bir soluk getirdiği için ve belki de ilk defa bu kadar zevk sahibi bohem ama şık bir yer olduğu için çok sevmiştik. Şimdi Scorpios’un İstanbul’a da yatırım yapan Soho House ailesine katılması, Mikonos severler için sevindirici. Scorpios’un Soho House İstanbul’daki partisi de bunun göstergesiydi.

Neolokal’in dünyada yükselişi: Maksut Aşkar’ın Neolokal’i “En iyi 100 restoran” tarafından listeye alındı. Listede Türkiye’den iki restoran dikkatleri çekiyor: 52. sırada Mikla ve 110. sırada Neolokal.



25. yılını kutluyor: İstanbul’un önde gelen restoranlarından Sunset, 25. yılını Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan “Sunset Grill&Bar Cookbook” adlı kitap ve çeşitli etkinliklerle kutluyor.



Monocle’un seçimi: Bu yıl Monocle’un yeme-içme rehberinde en iyi restoran ödüllerinde ilk 50 arasında İstanbul’dan tek bir mekân var. Hayır, Mikla ya da Neolokal değil. Peki ama hangisi? Burgazada’daki Kalpazankaya. Üstelik Monocle’un listesinde 18. sırada. “1959’dan beri İstanbul’un kentsel ve politik kaosundan kaçmak için en ideal açıkhava meyhanesi” olarak özetlemişler Kalpazankaya’yı.