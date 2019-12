Şule Çet İçin Adalet İstiyoruz’u dikkatle takip ettik, sonunda hak yerini buldu, suçluların cezaları açıklandı.



Tabii bu gideni geri getirmiyor.



Gencecik bir kızın hayatını elinden almak asla hiçbir cezayla telafi edilemez, ama yine de ailesi ve sevdikleri için bu önemli bir gelişme, özellikle de ‘Kızınıza sahip çıksaydınız’ diyebilen korkunç zihniyete, iftiralara maruz kaldıktan sonra.



Bugün Şule Çet için Adalet kararına sevinirken bir yandan da Ordu’dan gelen Ceren Özdemir’in acı haberine kahroluyoruz.



Yine gencecik bir kızın hayatı elinden alınıyor, ablası katili gördüğünü söylüyor ve henüz bir tutuklama yok.



Kahrolmamak mümkün değil.



Ne yaman çelişki!

Önce yerlere göklere sığdıramadık, kendisini bir fenomen ilan ettik, vasat bir dizide vasat bir rolü canlandırırken.









Sonra yurt dışındaki ilgi gerçek mi, PR numarası mı tartışmalarını yaptık.



Arada yine yere göğe koyamadık, sonra bir anda talihsiz açıklamaları sonucu yapımcısından bile yeni diziyi erteleme kararı geldi.



Aslında burda Can Yaman’ın tek sorunu kendi kendisine harika yaptığını düşündüğü iletişimini bir profesyonele emanet etmemesi.



Çok iyi görünmekle, libido hakkında konuşmakla, sosyal medyada kendi işlerini parlatmaya çalışmakla olmuyor bu işler ne yazık ki.



Aslında Lucca’da gördüğünüzde gayet kendi halinde olan, kimseye zararı olmayan bir adam sadece iletişim hataları yüzünden bir anda ne kadar itici hale gelebiliyor.



Tabii Can Yaman ne yapsın, koskoca İngiltere Kraliyet Ailesi’nin Prensi Andrew bile iletişim danışmanlarının gazabına uğradı.



Kriz yönetimi doğru yapılmadı, BBC’deki röportajla hem kendine hem ailesine ciddi zarar verdi.



Evet, Can Yaman’ın yaptıkları Prens Andrew’la tabii ki karşılaştırılamaz, ama yine de belki iletişimin önemini anlaması için bir ders olur ve usta bir iletişimciden yardım almaya başlar.