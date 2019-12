Yılbaşı gecesi ne yapmalı?

Yılbaşı gecesi nasıl geçecek, gezmek isteyenler için en iyi seçenekler hangileri? “Yılbaşında ne yapıyorsun?” sorularının peşine düştük



Son günlerde birbirimize hep aynı şeyi soruyoruz, “Yılbaşında ne yapıyorsun?”



Artık hepimiz akıllandık, bir gece önce ya da sonrasında gidip eğlenebileceğimiz bir mekana yılbaşı gecesi gidip 3-5 kat daha fazla para vermeyi istemiyoruz.

Sadece fahiş fiyatlar da değil korkutan.



Kalabalık, aksayan servis, fiks mönülere mahkum olma da cabası.



Bunların yanı sıra esas sorun, trafik.



Bir yerden bir yere arabayla gitmeye çalışmak insanı delirtebiliyor.



Metro her geçen gün hayatımızın daha önemli parçası haline geliyor.



Gideceğiniz yere metroyla, deniz ulaşımıyla ya da yürüyerek gidemiyorsanız ve gitmek zorunda da değilseniz, unutun gitsin.



Son yıllarda İstanbul yeme-içme ve eğlence hayatı giderek daha dar alanlara sıkışıyor ve herkes kendi mahallesinde sosyalleşmeyi tercih ediyor.



Artık mahalle aralarında meyhaneler, gece kulüpleri hatta after - hour kulüpler bile açılıyor.



Yine de İstanbul’da mekan sahipleri ve işletmeciler, son yıllarda yılbaşı akşamı için yeteri kadar rezervasyon alamamaktan şikayetçiydi, ama bu yıl rezervasyonların erkenden dolmaya başladığı konuşuluyor.



Şimdi gelelim asıl meseleye, yılbaşı gecesi nasıl geçecek, gezmek isteyenler için en iyi seçenekler hangileri?



Soho House’da Hollywood partisi: Soho House İstanbul, yılbaşını Hollywood’un altın çağı temalı bir partiyle kutluyor. Kulübün film setleri gibi süsleneceği partide, sevilen müzikallerden parçaları canlı dinleyip, DJ eşliğinde günün ilk ışıklarına kadar dans ederken, kırmızı halı stilinizi oluşturmayı unutmayın diyorlar. Parti sadece üyelere, üye misafirlerine ve otel misafirlerine açık.









Maça Kızı’nın Halas sürprizi: Maça Kızı’nı annesi Ayla Emiroğlu’ndan devralıp bugünkü uluslararası bilinen haline getiren Sahir Erozan, Halas için Caroline Koç’la anlaşmış ve Halas’ı Maça Kızı üyelik kulübü yapmaya hazırlanıyor. 31 Aralık gecesi Boğaz’da Halas’ta planlanan özel yılbaşı partisiyle Maça Kızı kulübün de ilk adımı atılmış olacak. Carlo Bernardini’nin nefis yemeklerine canlı orkestra üzerine DJ performansı eşlik edecek. Şampanyalı yemek dahil kişi başı 3900 lira. Unutmadan, kontenjan çok kısıtlı.









Emirgan Group’un yeni konsepti: Bouch Jazz: La Boucherie, bu sezon yenilenerek caz kulübü olarak karşımıza çıktı. 31 Aralık gecesi programda Nilüfer Verdi & İpek Göztepe duo ve Cansu Nihal Akarsu Band var. Sonrasında ise hemen yandaki Chicki Boom’a geçmek ya da geceyi kardeş mekan Gizli Kalsın’da uzatmak mümkün.



Çeşme’den İstanbul’a transfer: Momo Bebeköy: Geçen yaz Çeşme’nin en popüler beach club’larından biriydi Momo. İstanbul’da Bebeköy’de yılbaşı gecesi açacakları restoran-kulüp şimdiden çok konuşuluyor. 31 Aralık gecesi DJ kabininde Tankut olacak.



Klein Wal’da tekno parti: Ayazağa’daki şehrin en büyük tekno kulübü Klein Wal şu anda kapalı ama yılbaşı gecesi açılacak. 1000 kişilik partide DJ Be Svendsen çalacak. Kapılar 23.00’te açılacak, parti sabah 05.00’e kadar devam edecek.



Yemek ve canlı müzik kombini: Frankie: Şef Melih Demirel’in hazırladığı özel yeni yıl menüsüne DJ Ari Kürkyapıcı’nın müzikleri ve bengü Beker’in canlı performansı eşlik edecek. Gece 19.00’da kokteylle başlıyor, daha sonra yemek ve partiyle devam ediyor.



Babylon’da Oldies but Goldies: Bir Babylon klasiği. Murat Abbas ve Murat Beşer’in seçtiği şarkılara Engin Eraydın’ın hazırladığı görseller eşlik edecek.



İstanbul dışında hangi seçenekler öne çıkıyor?



The Stay, Alaçatı



Bu yılbaşı kimse sorsam Alaçatı’ya gidiyor, Alaçatı’daki yetişkin oteli The Stay’deki 4 gün 4 gece partiye... The Stay, yılbaşında İstanbul’dan kaçmak isteyenlere iyi bir alternatif olmanın avantajını çok iyi kullanıyor. Yeni yıl etkinliklerinin son gününde Burning Man’in DJ’lerinden Alman prodüktür Rey&Kjavik çalacak. Kapılar 19.30’da açılacak ama etkinlik 21.00’de başlayacak. Partiye katılım, yemek ve limitsiz premium içkiler dahil kişi başı 1400 lira.



Argos, Kapadokya



Argos’ta yılbaşı gecesini kutladıktan sonra hiç uyumadan balon turuna çıkarak yeni yılın ilk saatlerine iyi bir başlangıç yapmak mümkün.



Marina Yacht Club, Bodrum



Bodrum Marina’daki Marina Yacht Club’da yemek 20.00’de başlayacak, 23.00’te Burcu Güney sahneye çıkacak. 01.30’dan sonra ise DJ performansı var, 03.00’e kadar devam edecek. Yemek kişi başı 490 lira, yemekten sonra gidenler için ise giriş ücreti yok.